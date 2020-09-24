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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:43

  Frant написав:
  Bolt написав:Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.

Невже у Львові народ доїдає останній хрін без солі?
Раз погоджується витрачати час і зусилля заради 600-700 грн/міс ???

Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:45

З прийдешнім Новим 2021 роком!!!)))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть

Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири :)
Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!!
А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:42

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть

Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири :)
Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!!
А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці ;)

Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата

А, ну раз так - то зачот :)
Але незачот, що така дешева оренда!
В моєму Авалоні, в підземному паркінгу - розмітку на бруківці здають за 1000-1200грн/міс.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:18

  Долярчик написав:
  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата

А, ну раз так - то зачот :)
Але незачот, що така дешева оренда!
В моєму Авалоні, в підземному паркінгу - розмітку на бруківці здають за 1000-1200грн/міс.

То поруч з автовокзалом.Там як той райончик почали будувати поруч, що тут Аккурт посилено рекламував, то сусід , в якого декілька гаражів, потирав руки як буде касу піднімати.Ну і побудували ті будинки, народ машини під будинками тримає.А орендарів як кіт наплакав.Гаражі то пережиток совка.Коли машину було небезпечно було тримати біля хати бо могли вкрасти або зняти аккумулятор або навіть лобовуху.
Bolt
 
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