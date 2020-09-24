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Bolt написав:Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.
Невже у Львові народ доїдає останній хрін без солі? Раз погоджується витрачати час і зусилля заради 600-700 грн/міс ???
Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть.
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
А, ну раз так - то зачот Але незачот, що така дешева оренда! В моєму Авалоні, в підземному паркінгу - розмітку на бруківці здають за 1000-1200грн/міс.
То поруч з автовокзалом.Там як той райончик почали будувати поруч, що тут Аккурт посилено рекламував, то сусід , в якого декілька гаражів, потирав руки як буде касу піднімати.Ну і побудували ті будинки, народ машини під будинками тримає.А орендарів як кіт наплакав.Гаражі то пережиток совка.Коли машину було небезпечно було тримати біля хати бо могли вкрасти або зняти аккумулятор або навіть лобовуху.
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Гараж вкладень 0(тільки раз) . А потім 1000гр місяць з простого гаража. Так що це 5 гаражів ,ціна та сама що смарта. смарт на Левандовці нікому не потрібен ,бо там немає чим займатися,а людям треба комфорт. Ітішники не візьмуть бо малий . А люди візьмуть там де є близько і доїзд.
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