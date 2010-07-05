Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
А, ну раз так - то зачот Але незачот, що така дешева оренда! В моєму Авалоні, в підземному паркінгу - розмітку на бруківці здають за 1000-1200грн/міс.
То поруч з автовокзалом.Там як той райончик почали будувати поруч, що тут Аккурт посилено рекламував, то сусід , в якого декілька гаражів, потирав руки як буде касу піднімати.Ну і побудували ті будинки, народ машини під будинками тримає.А орендарів як кіт наплакав.Гаражі то пережиток совка.Коли машину було небезпечно було тримати біля хати бо могли вкрасти або зняти аккумулятор або навіть лобовуху.
Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца) Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть
Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!! А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці
Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Гараж вкладень 0(тільки раз) . А потім 1000гр місяць з простого гаража. Так що це 5 гаражів ,ціна та сама що смарта. смарт на Левандовці нікому не потрібен ,бо там немає чим займатися,а людям треба комфорт. Ітішники не візьмуть бо малий . А люди візьмуть там де є близько і доїзд.
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Смарт бралось для: 1) Перепродажу 2) Здачі в оренду, а тоді продаж(через 5-7-10р) 3) Здачі в оренду "назавжди"/ свій Пенсійний Фонд/ 4) Віддати дітям коли одружуться/на рік-два-п'ять, поки на своє не зароблять, або віддати назавжди/
Тож, якщо розглядати гаражі - то 4й пункт - ніяким боком не вписується!
Що подорожчає для львів'ян із 1 січня. Перелік змін
Дорожчає світло
Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
За газ – теж треба платити більше
«Нафтогаз України» підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні 2021 року на 14%. Ціна встановлена на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості доставки. У грудні поточного року вартість газу становила 6,33 грн.
Зростуть тарифи на тепло
Нацкомісія з тарифів дозволила підвищити для усіх видів споживачів та усім компаніям тарифи на тепло. Найменше для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%). Загалом тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Серед підприємств, яким найбільше підвищили тарифи, Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ на Львівщині, що належать компанії «Нафтогаз Тепло».
Зросла вартість проїзду у приміських маршрутках
Перевізники Львівщини збільшили вартість проїзду на приміських напрямках. Ціна зросла здебільшого на 10–15%. Перевізники пов’язують це зі зменшенням пасажиропотоку. Натомість у ЛОДА планують скерувати звернення до Антимонопольного комінітету з цього приводу.
Подорожчає мобільний зв'язок
З 1 січня 2021 р. ціни на деякі тарифні плани українських мобільних операторів істотно збільшаться. Зокрема, зміна тарифів торкнеться користувачів компанії «Київстар», Vodafone і Lifecell. Ціни подекуди піднімуть майже вдвічі.
Тариф «Безлім» від «Київстару» з 1 січня зросте майже у два рази – з 95 грн в місяць до 175 грн (детальніше про зміни тут). З 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчав з 35 грн до 45 грн. Також підвищили тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 грн (5 ГБ і 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ та 300 хвилин).
Також з 13 січня 2021 р. відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів і Lifecell. Для тарифів: «Лайфхак», «Інтернет Жара», «Залізна двадцятка», а також «4 Безліміти 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт» змінять вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів, а для деяких тарифів також і пакет послуг на один день.
Крім того, здорожчання чекають і від оператора фіксованого телефонного зв'язку «Укртелеком». Ціни зростуть в середньому на 25 грн. Пакет «Домашній Базовий» коштуватиме 139 грн/міс замість 117 грн/місяць.
Дорожчають біометричні паспорти
В Україні з 1 січня через подорожчання бланків (із 330 грн до 342 грн) зростає загальна вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон. Відповідно, вартість оформлення документа до 20 робочих днів збільшиться з 682 грн до 694 грн, до 7 робочих днів з 1034 грн до 1046 грн.
Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.
Зростуть податки для ФОПів
Податки для фізосіб-підприємців виростуть, зокрема через збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку 2021 року зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць, з грудня – до 1 430 грн. Хоча закони про підтримку бізнесу під час локдауну передбачають податкові канікули для ФОПів першої групи з грудня 2020 року по травень 2021 року.