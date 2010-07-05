Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:24

Що подорожчає для львів'ян із 1 січня. Перелік змін



Дорожчає світло



Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.





За газ – теж треба платити більше



«Нафтогаз України» підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні 2021 року на 14%. Ціна встановлена на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості доставки. У грудні поточного року вартість газу становила 6,33 грн.





Зростуть тарифи на тепло



Нацкомісія з тарифів дозволила підвищити для усіх видів споживачів та усім компаніям тарифи на тепло.

Найменше для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%). Загалом тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Серед підприємств, яким найбільше підвищили тарифи, Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ на Львівщині, що належать компанії «Нафтогаз Тепло».





Зросла вартість проїзду у приміських маршрутках



Перевізники Львівщини збільшили вартість проїзду на приміських напрямках. Ціна зросла здебільшого на 10–15%. Перевізники пов’язують це зі зменшенням пасажиропотоку. Натомість у ЛОДА планують скерувати звернення до Антимонопольного комінітету з цього приводу.





Подорожчає мобільний зв'язок



З 1 січня 2021 р. ціни на деякі тарифні плани українських мобільних операторів істотно збільшаться. Зокрема, зміна тарифів торкнеться користувачів компанії «Київстар», Vodafone і Lifecell. Ціни подекуди піднімуть майже вдвічі.



Тариф «Безлім» від «Київстару» з 1 січня зросте майже у два рази – з 95 грн в місяць до 175 грн (детальніше про зміни тут). З 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчав з 35 грн до 45 грн. Також підвищили тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 грн (5 ГБ і 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ та 300 хвилин).



Також з 13 січня 2021 р. відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів і Lifecell. Для тарифів: «Лайфхак», «Інтернет Жара», «Залізна двадцятка», а також «4 Безліміти 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт» змінять вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів, а для деяких тарифів також і пакет послуг на один день.



Крім того, здорожчання чекають і від оператора фіксованого телефонного зв'язку «Укртелеком». Ціни зростуть в середньому на 25 грн. Пакет «Домашній Базовий» коштуватиме 139 грн/міс замість 117 грн/місяць.





Дорожчають біометричні паспорти



В Україні з 1 січня через подорожчання бланків (із 330 грн до 342 грн) зростає загальна вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон. Відповідно, вартість оформлення документа до 20 робочих днів збільшиться з 682 грн до 694 грн, до 7 робочих днів з 1034 грн до 1046 грн.



Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.







Зростуть податки для ФОПів



Податки для фізосіб-підприємців виростуть, зокрема через збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку 2021 року зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць, з грудня – до 1 430 грн. Хоча закони про підтримку бізнесу під час локдауну передбачають податкові канікули для ФОПів першої групи з грудня 2020 року по травень 2021 року.