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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:59
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
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stryzhko
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28
stryzhko написав:
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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