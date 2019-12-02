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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28

  stryzhko написав:
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.

Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Зростуть тарифи на тепло

Нацкомісія з тарифів дозволила підвищити для усіх видів споживачів та усім компаніям тарифи на тепло.
Найменше для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%). Загалом тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Серед підприємств, яким найбільше підвищили тарифи, Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ на Львівщині, що належать компанії «Нафтогаз Тепло».


Все буде добре!
З Новим роком!

Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ 2019, 16:26
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії :D

Ви ж думати й читати наче вмієте? Перечитайте ще раз повільно моє запитання й спробуйте відповісти на нього, вказавши назви країн))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:32

  Долярчик написав:
  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?

Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:40

Bolt в Киеве при той же цене на гараж (по окраинам ещё дешевле) цена аренды начинается от 1000 грн, нередко ценник 1500-2500 грн, за место на открытой парковке хотят 800 грн. Подземный паркинг вообще цены космос от 10000 уе

за 550 грн не снять гараж даже в пригороде, надо 30-50км от Киева отъехать за такой ценой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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