Додано: Суб 02 січ, 2021 11:40

Bolt в Киеве при той же цене на гараж (по окраинам ещё дешевле) цена аренды начинается от 1000 грн, нередко ценник 1500-2500 грн, за место на открытой парковке хотят 800 грн. Подземный паркинг вообще цены космос от 10000 уе



за 550 грн не снять гараж даже в пригороде, надо 30-50км от Киева отъехать за такой ценой.

верю в евро... по 1,4

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