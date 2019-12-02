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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28

  stryzhko написав:
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.

Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Зростуть тарифи на тепло

Нацкомісія з тарифів дозволила підвищити для усіх видів споживачів та усім компаніям тарифи на тепло.
Найменше для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%). Загалом тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Серед підприємств, яким найбільше підвищили тарифи, Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ на Львівщині, що належать компанії «Нафтогаз Тепло».


Все буде добре!
З Новим роком!

Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ 2019, 16:26
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/
V2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії :D

Ви ж думати й читати наче вмієте? Перечитайте ще раз повільно моє запитання й спробуйте відповісти на нього, вказавши назви країн))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:32

  Долярчик написав:
  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?

Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:40

Bolt в Киеве при той же цене на гараж (по окраинам ещё дешевле) цена аренды начинается от 1000 грн, нередко ценник 1500-2500 грн, за место на открытой парковке хотят 800 грн. Подземный паркинг вообще цены космос от 10000 уе

за 550 грн не снять гараж даже в пригороде, надо 30-50км от Киева отъехать за такой ценой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:01

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?

Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.

Так ото то!
Недооцінені гаражі міста Лева!
Ваш гараж менше 1 000грн/міс - просто не можна віддавати!

Коротше, піднімайте ціни на оренду - "почніть з себе"! 8)
Зробіть всіх разом!© :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:49

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)

Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?

Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.

Так ото то!
Недооцінені гаражі міста Лева!
Ваш гараж менше 1 000грн/міс - просто не можна віддавати!

Коротше, піднімайте ціни на оренду - "почніть з себе"! 8)
Зробіть всіх разом!© :D[/quote]
Хіба полтинник накину, бо кожен раз починається розмова про підвищення , починає нити , що нема грошей.Та в принципі навряд чи більше 700 візьму бо парковка відносно недалеко 600грн/міс.А інший гараж на Тунельній в великому кооперативі де, ще дофіга порожніх гаражів, тож багато не накінеш бо втече.Тут, ще таке міркування.Що декілька разів стикався на форумах, що гаражі що довго не використовуються можуть захопити.Тобто читав кейс, що жінка приїхала в свій гараж, а там розкурочений Лексус .Виявилось одному з сусідів наклали арешт на машину, а він загнав в її гараж і почав продавати по запчастинах.Так що за якісь пару сот в місяць немає чого рипатись.Так хоч гараж під наглядом.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:21

  stryzhko написав:
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.

Ахметов продає електрику по 1.1 грн в Угорщину з Бурштинської ТЕС і йому це вигідно, тому нехай не розказують про «собівартість в 2+ грн за кВт
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