Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
Ну ок, а ви запитайте знайомих про рівень життя в Германії
Нацкомісія з тарифів дозволила підвищити для усіх видів споживачів та усім компаніям тарифи на тепло. Найменше для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше – для ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%). Загалом тепло подорожчає від 5,5% до майже 50% залежно від регіону. Серед підприємств, яким найбільше підвищили тарифи, Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ на Львівщині, що належать компанії «Нафтогаз Тепло».
Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.
Bolt в Киеве при той же цене на гараж (по окраинам ещё дешевле) цена аренды начинается от 1000 грн, нередко ценник 1500-2500 грн, за место на открытой парковке хотят 800 грн. Подземный паркинг вообще цены космос от 10000 уе
за 550 грн не снять гараж даже в пригороде, надо 30-50км от Киева отъехать за такой ценой.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.
Так ото то! Недооцінені гаражі міста Лева! Ваш гараж менше 1 000грн/міс - просто не можна віддавати!
Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Скільки він коштує(орієнтовно), якщо зараз його продати?
Полазив по ОЛХ знайшов гараж в своему кооперативі продають за 150к, але в мене ширший десь на 60см, тобто трохи дорожче.Подивився які ціни на гаражі, тре терміново ціни на оренду піднімати бо беру по 550грн, хоча б до 700.А то получаєтьс ціна гаражу=200аренд.
Так ото то! Недооцінені гаражі міста Лева! Ваш гараж менше 1 000грн/міс - просто не можна віддавати!
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
Ахметов продає електрику по 1.1 грн в Угорщину з Бурштинської ТЕС і йому це вигідно, тому нехай не розказують про «собівартість в 2+ грн за кВт