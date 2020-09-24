Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.
Ахметов продає електрику по 1.1 грн в Угорщину з Бурштинської ТЕС і йому це вигідно, тому нехай не розказують про «собівартість в 2+ грн за кВт
Ну і що. Ось долярчик продає кислі мандарини оптом і потім інвестує в смарт квартиру спокійно! Головне бізнес!
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