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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:17

  dinozavrik написав:
  stryzhko написав:
jump написав: Згідно зі звітом Єврокомісії, ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Що епоха бідності закінчилася заперечувати не буду)), але назвіть країни Європи, де електроенергія для населення дешевше на 37.9%, ніж наші 0.9грн/кВт? Зі слів знайомих В Германії десь 9грн, в Польщі 3,5грн і теж дорожчає.

Ахметов продає електрику по 1.1 грн в Угорщину з Бурштинської ТЕС і йому це вигідно, тому нехай не розказують про «собівартість в 2+ грн за кВт


Ну і що. Ось долярчик продає кислі мандарини оптом і потім інвестує в смарт квартиру спокійно!
Головне бізнес! :D
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:34

може хто це спробувати 8)
недавно відкрився...

ПРОДАЄТЬСЯ діючий бізнес «Gazda Bistro» у центрі Львова
120 000 $
Від ВЛАСНИКА!!

м. Львів, вул. Гнатюка, 2

- 174 кв.м.
- Навантаження світла — 180 кВт на хаб, на бістро 70-80 кВт
- Опалення батареї + кондиціонери
- Комісія - 0%

Переваги:

- Зроблено дизайнерський ремонт, великі панорамні вікна;
- Високий трафік прохідності (до 5 тис. людей/годину в до карантинного періоду);
- У заклад було інвестовано 150.000$;
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodat ... 8c62512320

і ще цілий відремонтований "Океан" на В.Великого як оптом так і покімнатно :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23

За крок до перевороту думок ©

  jump написав:У заклад було інвестовано 150.000$;

Ну от, а ви тут всі стрибаєте, що Долярчик "не там вклав" аж чумачедчу суму 450тис.грн! :D

Он люди ВЖЕ змирились з втратою 30тис. ДОЛАРІВ і то, не знати, чи навіть, за 120К продадуть!

А ви всі тут мене смішите за якихось 450Кгрн!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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