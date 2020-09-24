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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:34

може хто це спробувати 8)
недавно відкрився...

ПРОДАЄТЬСЯ діючий бізнес «Gazda Bistro» у центрі Львова
120 000 $
Від ВЛАСНИКА!!

м. Львів, вул. Гнатюка, 2

- 174 кв.м.
- Навантаження світла — 180 кВт на хаб, на бістро 70-80 кВт
- Опалення батареї + кондиціонери
- Комісія - 0%

Переваги:

- Зроблено дизайнерський ремонт, великі панорамні вікна;
- Високий трафік прохідності (до 5 тис. людей/годину в до карантинного періоду);
- У заклад було інвестовано 150.000$;
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodat ... 8c62512320

і ще цілий відремонтований "Океан" на В.Великого як оптом так і покімнатно :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23

За крок до перевороту думок ©

  jump написав:У заклад було інвестовано 150.000$;

Ну от, а ви тут всі стрибаєте, що Долярчик "не там вклав" аж чумачедчу суму 450тис.грн! :D

Он люди ВЖЕ змирились з втратою 30тис. ДОЛАРІВ і то, не знати, чи навіть, за 120К продадуть!

А ви всі тут мене смішите за якихось 450Кгрн!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:41

З Варти:
2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Зображення

Зображення

Зображення

Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова


Гарне тихе місце...
Поруч стадіон "Сокіл"
Район особняків, 4-5 поверхівок

Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:52

  jump написав:З Варти:
2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Зображення

Зображення

Зображення

Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова


Гарне тихе місце...
Поруч стадіон "Сокіл"
Район особняків.

Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод :oops:

Мама там працювала, але скоротили ще в середині 90-х.Що там роблять всі ці люди для мене загадка.Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:08

  Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.


За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина. Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули. Сам палац у занедбаному стані. Колись була купа гуртків і один з перших відеосалонів за 1 рубль 8)
А позаду палацу із входу на тенісні корти - сауна 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:13

  jump написав:
  Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.


За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина...
Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули...

Колись довкола тих складів два ряди колючки і вежі з охороною були.
Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Так і є.
Новобудів там катма і щільність населення відповідно невелика, тихо, незагазовано
Купа шкіл, садочків, стадіони біля кожної школи, невисока радянська забудова, тихі двори

Ви праві, рогульня викупить усе довкола, лиш би жити ві Львові, у будь-якому курятнику, сплюндрує будь-який район...
jump
 
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