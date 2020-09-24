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З Варти: 2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова
Гарне тихе місце... Поруч стадіон "Сокіл" Район особняків, 4-5 поверхівок
Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод
jump написав:З Варти: 2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова
Гарне тихе місце... Поруч стадіон "Сокіл" Район особняків.
Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод
Мама там працювала, але скоротили ще в середині 90-х.Що там роблять всі ці люди для мене загадка.Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина. Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули. Сам палац у занедбаному стані. Колись була купа гуртків і один з перших відеосалонів за 1 рубль А позаду палацу із входу на тенісні корти - сауна
Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина... Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули...
Колись довкола тих складів два ряди колючки і вежі з охороною були. Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.