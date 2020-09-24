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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23

За крок до перевороту думок ©

  jump написав:У заклад було інвестовано 150.000$;

Ну от, а ви тут всі стрибаєте, що Долярчик "не там вклав" аж чумачедчу суму 450тис.грн! :D

Он люди ВЖЕ змирились з втратою 30тис. ДОЛАРІВ і то, не знати, чи навіть, за 120К продадуть!

А ви всі тут мене смішите за якихось 450Кгрн!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:41

З Варти:
2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Зображення

Зображення

Зображення

Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова


Гарне тихе місце...
Поруч стадіон "Сокіл"
Район особняків, 4-5 поверхівок

Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:52

  jump написав:З Варти:
2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Зображення

Зображення

Зображення

Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова


Гарне тихе місце...
Поруч стадіон "Сокіл"
Район особняків.

Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод :oops:

Мама там працювала, але скоротили ще в середині 90-х.Що там роблять всі ці люди для мене загадка.Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:08

  Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.


За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина. Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули. Сам палац у занедбаному стані. Колись була купа гуртків і один з перших відеосалонів за 1 рубль 8)
А позаду палацу із входу на тенісні корти - сауна 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:13

  jump написав:
  Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.


За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина...
Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули...

Колись довкола тих складів два ряди колючки і вежі з охороною були.
Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Так і є.
Новобудів там катма і щільність населення відповідно невелика, тихо, незагазовано
Купа шкіл, садочків, стадіони біля кожної школи, невисока радянська забудова, тихі двори

Ви праві, рогульня викупить усе довкола, лиш би жити ві Львові, у будь-якому курятнику, сплюндрує будь-який район...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:23

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.


За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина...
Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули...

Колись довкола тих складів два ряди колючки і вежі з охороною були.
Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.

Пи.Си.Позаду Наутілусу, колись знаходилась сауна де як подейкують свого часу добре відпочивало керівництво 125-го заводу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти міста :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42

  jump написав:
  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао :lol:

Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)


Мешканці Солонки вимагають скасувати рішення сільради щодо будівництва багатоповерхівок

Мешканці села Солонка звернулися до суду через будівництво, яке ведеться поруч з їхніми оселями. Оскільки, згідно із генеральним планом, на вулиці Роксоляни мали б зводити особняки не вище двох поверхів, натомість будують багатоповерхівки. Проєкт детального плану території був затверджений 15 квітня нинішнього року на сесії Солонківської сільської ради. Зведенням житла займається ТОВ «БісанБуд».

Дивись.info - https://dyvys.info/2020/12/30/meshkants ... w2sJlJ2X1M
jump
 
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