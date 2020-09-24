Ну от, а ви тут всі стрибаєте, що Долярчик "не там вклав" аж чумачедчу суму 450тис.грн!
Он люди ВЖЕ змирились з втратою 30тис. ДОЛАРІВ і то, не знати, чи навіть, за 120К продадуть!
А ви всі тут мене смішите за якихось 450Кгрн!!!
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Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23
За крок до перевороту думок ©
Ну от, а ви тут всі стрибаєте, що Долярчик "не там вклав" аж чумачедчу суму 450тис.грн!
Он люди ВЖЕ змирились з втратою 30тис. ДОЛАРІВ і то, не знати, чи навіть, за 120К продадуть!
А ви всі тут мене смішите за якихось 450Кгрн!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:41
З Варти:
2021 рік для працівників заводу ЛОРТА почався з закритих дверей. Вже більше години людей не пускають на робочі місця. Весь грудень на заводі не було світла, був вимушений простій, який звісно нікому не оплатять. Світло включили в переддень нового року. Але працювати знову не дають. Люди у відчаї, бо крім світла їм ще й не платять зарплату від літа
Лорту певно чекає доля усіх промислових гігантів Львова
Гарне тихе місце...
Поруч стадіон "Сокіл"
Район особняків, 4-5 поверхівок
Це не Левандівка/Рудненська з курниками від Ріела і запахом шпал, рейок, паливно-мастильних матеріалів та стічних вод
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:52
Мама там працювала, але скоротили ще в середині 90-х.Що там роблять всі ці люди для мене загадка.Якщо добудують Ряшівську , то не погане місце для купівлі нерухомості.Якщо будуть забудовувати то брати то з видом на Сокіл.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:08
За палацом культури Лорта повністю зруйнована колишня військова частина. Усе поросло чагарниками, видно лише залишки бетонних споруд, цеглу усю розтягнули. Сам палац у занедбаному стані. Колись була купа гуртків і один з перших відеосалонів за 1 рубль
А позаду палацу із входу на тенісні корти - сауна
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:13
Колись довкола тих складів два ряди колючки і вежі з охороною були.
Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так і є.
Новобудів там катма і щільність населення відповідно невелика, тихо, незагазовано
Купа шкіл, садочків, стадіони біля кожної школи, невисока радянська забудова, тихі двори
Ви праві, рогульня викупить усе довкола, лиш би жити ві Львові, у будь-якому курятнику, сплюндрує будь-який район...
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:23
Пи.Си.Позаду Наутілусу, колись знаходилась сауна де як подейкують свого часу добре відпочивало керівництво 125-го заводу.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти міста
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42
Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мешканці Солонки вимагають скасувати рішення сільради щодо будівництва багатоповерхівок
Мешканці села Солонка звернулися до суду через будівництво, яке ведеться поруч з їхніми оселями. Оскільки, згідно із генеральним планом, на вулиці Роксоляни мали б зводити особняки не вище двох поверхів, натомість будують багатоповерхівки. Проєкт детального плану території був затверджений 15 квітня нинішнього року на сесії Солонківської сільської ради. Зведенням житла займається ТОВ «БісанБуд».
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