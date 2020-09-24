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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так що все буде добре! ©

А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх! :mrgreen:
А не нити тут і шмарклі розмазувати!

Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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