Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:27
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|