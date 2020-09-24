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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так що все буде добре! ©

А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх! :mrgreen:
А не нити тут і шмарклі розмазувати!

Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлень: 9413
З нами з: 19.10.15
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:27

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао :lol:

Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)

Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті :lol:
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
sailed
 
Повідомлень: 455
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:50

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао :lol:

Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)

Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті :lol:
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?[/quote]
Технологію будівництва тих ,,котеджів “ міг спостерігати на власні очі , бо метрів 200 від мене такі побудували.І якщо перші робили більш -менш якісно, та нормальної площі, тобто десь 100-120кв м і десь півтора- двома сотками землі біля них, то в останніх житлова площа трохи більша за хрущик , і землі біля них, що невідомо чи машина там поміститься .По фасаду той коттедж метрів 6 і там їх в ряд з десяток.При тому робилися м'яко кажучи не с самих кращих матеріалів.
В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Bolt
 
Повідомлень: 520
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  #<1 ... 620621622623
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