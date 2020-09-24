Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:27
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:50
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?[/quote]
Технологію будівництва тих ,,котеджів “ міг спостерігати на власні очі , бо метрів 200 від мене такі побудували.І якщо перші робили більш -менш якісно, та нормальної площі, тобто десь 100-120кв м і десь півтора- двома сотками землі біля них, то в останніх житлова площа трохи більша за хрущик , і землі біля них, що невідомо чи машина там поміститься .По фасаду той коттедж метрів 6 і там їх в ряд з десяток.При тому робилися м'яко кажучи не с самих кращих матеріалів.
В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
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