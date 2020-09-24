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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так що все буде добре! ©

А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх! :mrgreen:
А не нити тут і шмарклі розмазувати!

Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:27

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао :lol:

Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)

Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті :lol:
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:50

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.


Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао :lol:

Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить :(На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)

Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті :lol:
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?[/quote]
Технологію будівництва тих ,,котеджів “ міг спостерігати на власні очі , бо метрів 200 від мене такі побудували.І якщо перші робили більш -менш якісно, та нормальної площі, тобто десь 100-120кв м і десь півтора- двома сотками землі біля них, то в останніх житлова площа трохи більша за хрущик , і землі біля них, що невідомо чи машина там поміститься .По фасаду той коттедж метрів 6 і там їх в ряд з десяток.При тому робилися м'яко кажучи не с самих кращих матеріалів.
В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Важко вам напевно, серед ніщебродів жити, котеджі в них не того розміру.
sailed
 
Повідомлень: 456
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:Важко вам напевно, серед ніщебродів жити, котеджі в них не того розміру

"їжаки і кактус"© :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії


Ви твердопаливний котел маєте?
Чи усе електрикою?

НКРЕКП дозволила «Львівгазу» підвищити вартість доставки газу для населення та непобутових споживачів із чинних 0,99 грн за 1 м3 на місяць без ПДВ до 1,68 грн у 2021 році – фактично тариф був збільшений у 1,7 раза.

Оскільки кінцеві споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,016 грн за 1 м3 за місяць.

Нагадаємо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Із новим тарифом львів’янам та жителям області доведеться більше платити за цю послугу, ніж це було 2020 року.

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*2,016 (тариф 1,68 та 20%ПДВ)= 28,56 грн;

Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*2,016 =50,4 грн щомісяця;

Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*2,016 =268,8 грн;

Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*2,016 =352,8 грн на місяць;

https://zaxid.net/lvivgazu_dozvolili_pi ... u_n1512635

хитренько усе рахують :o
навіть коли споживаєш менше ніж 2100 кубиків у будинку, рахують усе одно від 2100 м3/рік

зробили двіччі: і тариф підняли і норму розрахунку споживання за рік як у квартирі так і в будинку :shock:
jump
 
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