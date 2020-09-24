Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так що все буде добре! ©
А кого щось не задовільняє - пакуєте валізи і на юххх!
А не нити тут і шмарклі розмазувати!
Можете щось змінити на краще - робіть!
Не можете - то сидіть тихо і не звіздіть!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:27
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:50
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті
Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?[/quote]
Технологію будівництва тих ,,котеджів “ міг спостерігати на власні очі , бо метрів 200 від мене такі побудували.І якщо перші робили більш -менш якісно, та нормальної площі, тобто десь 100-120кв м і десь півтора- двома сотками землі біля них, то в останніх житлова площа трохи більша за хрущик , і землі біля них, що невідомо чи машина там поміститься .По фасаду той коттедж метрів 6 і там їх в ряд з десяток.При тому робилися м'яко кажучи не с самих кращих матеріалів.
В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Важко вам напевно, серед ніщебродів жити, котеджі в них не того розміру.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
"їжаки і кактус"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ви твердопаливний котел маєте?
Чи усе електрикою?
НКРЕКП дозволила «Львівгазу» підвищити вартість доставки газу для населення та непобутових споживачів із чинних 0,99 грн за 1 м3 на місяць без ПДВ до 1,68 грн у 2021 році – фактично тариф був збільшений у 1,7 раза.
Оскільки кінцеві споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,016 грн за 1 м3 за місяць.
Нагадаємо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.
Із новим тарифом львів’янам та жителям області доведеться більше платити за цю послугу, ніж це було 2020 року.
Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*2,016 (тариф 1,68 та 20%ПДВ)= 28,56 грн;
Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*2,016 =50,4 грн щомісяця;
Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*2,016 =268,8 грн;
Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*2,016 =352,8 грн на місяць;
хитренько усе рахують
навіть коли споживаєш менше ніж 2100 кубиків у будинку, рахують усе одно від 2100 м3/рік
зробили двіччі: і тариф підняли і норму розрахунку споживання за рік як у квартирі так і в будинку
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