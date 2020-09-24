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Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.
Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао
Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?
Bolt написав:Недпвно казали по теліку, що Залізничний район найменш забудований новобудами,але завдяки Долярекам які згодні купувати будь яку шпаківню то скоро виправлять.
Серед населення і досі побутує думка, що на Левандівку було б файно вивезти увесь люмпен і там розселити. Потім відгородити їх великою китайською стіною від решти містао
Якбиж-то тільки на Левандівку.Люмпен вже окуповує Солонку скуповуючи пачками бидлокоттеджі які там будують і продають швидше ніж говномоноліти Долярчика.Не можливо з дітьми нормально проїхатись на ровері .Ганяють як дурні на свіжлпригнанних з америкі і трохи підрихтованих битках.А то вже не тішить На Наваріський висить реклама про продаж тих коттеджів по 13500грн /м кв.Думаю судячи з зовнішнього винляду там десь 70-80 квадратів(тобто до ляма коштують)
Ти диви, котеджі вже виявляється для бидла. Чого тільки не прочитаєш в інтернеті Цікаво де наш пан живе, в якому "не бидло" ЖК?[/quote] Технологію будівництва тих ,,котеджів “ міг спостерігати на власні очі , бо метрів 200 від мене такі побудували.І якщо перші робили більш -менш якісно, та нормальної площі, тобто десь 100-120кв м і десь півтора- двома сотками землі біля них, то в останніх житлова площа трохи більша за хрущик , і землі біля них, що невідомо чи машина там поміститься .По фасаду той коттедж метрів 6 і там їх в ряд з десяток.При тому робилися м'яко кажучи не с самих кращих матеріалів. В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Bolt написав:В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Ви твердопаливний котел маєте? Чи усе електрикою?
НКРЕКП дозволила «Львівгазу» підвищити вартість доставки газу для населення та непобутових споживачів із чинних 0,99 грн за 1 м3 на місяць без ПДВ до 1,68 грн у 2021 році – фактично тариф був збільшений у 1,7 раза.
Оскільки кінцеві споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,016 грн за 1 м3 за місяць.
Нагадаємо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.
Із новим тарифом львів’янам та жителям області доведеться більше платити за цю послугу, ніж це було 2020 року.
Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*2,016 (тариф 1,68 та 20%ПДВ)= 28,56 грн;
Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*2,016 =50,4 грн щомісяця;
Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*2,016 =268,8 грн;
Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*2,016 =352,8 грн на місяць;
Bolt написав:В мене будинок 170кв+гараж 24 , на 6,5 сотиків землі .Метрів 300 до озера Наварії
Ви твердопаливний котел маєте? Чи усе електрикою?
НКРЕКП дозволила «Львівгазу» підвищити вартість доставки газу для населення та непобутових споживачів із чинних 0,99 грн за 1 м3 на місяць без ПДВ до 1,68 грн у 2021 році – фактично тариф був збільшений у 1,7 раза.
Оскільки кінцеві споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,016 грн за 1 м3 за місяць.
Нагадаємо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.
Із новим тарифом львів’янам та жителям області доведеться більше платити за цю послугу, ніж це було 2020 року.
Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*2,016 (тариф 1,68 та 20%ПДВ)= 28,56 грн;
Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*2,016 =50,4 грн щомісяця;
Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*2,016 =268,8 грн;
Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*2,016 =352,8 грн на місяць;
хитренько усе рахують навіть коли споживаєш менше ніж 2100 кубиків у будинку, рахують усе одно від 2100 м3/рік
зробили двіччі: і тариф підняли і норму розрахунку споживання за рік як у квартирі так і в будинку
Опалення газовими конвекторами.За грудень в мене пішло 250кубів.Наразі стала оплата 155грн/міс.Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник), бо гаряча вода на двох 80л бойлерах.В заязку, що відмінили пільгові 100кВт рахунки за електрику будуть більше 1000 грн/міс.По газу перейшов на НГ буде трохи дешевше ніж Львівгаз.Маю в цоколі камінофен трохи підтоплюж як дров десь назбираю.Добре , що зима тепла .Бо як тільки побудувався бу ло раз нижче -20° лічильник мотав по 30 кубів/доба , добре,що газ був по 78коп.
Bolt написав:Опалення газовими конвекторами.За грудень в мене пішло 250кубів.Наразі стала оплата 155грн/міс.Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник), бо гаряча вода на двох 80л бойлерах.В заязку, що відмінили пільгові 100кВт рахунки за електрику будуть більше 1000 грн/міс.По газу перейшов на НГ буде трохи дешевше ніж Львівгаз.Маю в цоколі камінофен трохи підтоплюж як дров десь назбираю.Добре , що зима тепла .Бо як тільки побудувався бу ло раз нижче -20° лічильник мотав по 30 кубів/доба , добре,що газ був по 78коп.
На твердопаливний (брикети) не думали переходити? ситуація така, що зебобіки піднімають паралельно ціни на газ/транспортування та е/енергію...