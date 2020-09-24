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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Христос рождається!!!

Все буде добре! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25

  Bolt написав:
  greenozon написав:
  Bolt написав:Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник),

в квітні тарифи на електрику майже в двічі зростуть...

На полтавщині вже народ трасу перекривав у зв'язку з тарифами.А у нас видно пофіг.


в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами :)
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 621622623624
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