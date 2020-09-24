Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25
в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами
+50грн !
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