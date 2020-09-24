Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25
в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:06
в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами [/quote]
Ну , не тілики в Долярчика заначки є.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:47
Христос народився!
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:57
Ще нам браття, українці - усміхнеться доля!
1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся!
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:40
На вибори , особливо місцеві вже загалі, немає сенсу ходити.Вже бачили як один з широко відомих львівських забудовників напхав своїх людей в три партії, що пройшли до міськради, причому партії протилежні за ,,політичними поглядами''
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