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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Христос рождається!!!

Все буде добре! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25

  Bolt написав:
  greenozon написав:
  Bolt написав:Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник),

в квітні тарифи на електрику майже в двічі зростуть...

На полтавщині вже народ трасу перекривав у зв'язку з тарифами.А у нас видно пофіг.


в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:06

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  Bolt написав:Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник),

в квітні тарифи на електрику майже в двічі зростуть...

На полтавщині вже народ трасу перекривав у зв'язку з тарифами.А у нас видно пофіг.


в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами :)[/quote]
Ну , не тілики в Долярчика заначки є.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:47

Христос народився!

  Долярчик написав:Христос рождається!!!

Все буде добре! © :D

Славімо Його!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:57

Ще нам браття, українці - усміхнеться доля!

1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся! :roll:

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:40

  Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся! :roll:

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!

На вибори , особливо місцеві вже загалі, немає сенсу ходити.Вже бачили як один з широко відомих львівських забудовників напхав своїх людей в три партії, що пройшли до міськради, причому партії протилежні за ,,політичними поглядами''
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:15

Перекину це сюди)))

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?

Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...

Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.

Так не можуть всі жити поблизу центра!
Хтось же вимушений бучівські підвали обживати! :)

п. с.
От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів! :D
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:22

  Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся! :roll:

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!



То може пан Долярчик самоізолюється. Це буде краще для форуму. А то скарги і стирання постів нагадує час стукачів КГБ і сексотів...
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 08:51

  Долярчик написав:1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються! ;)
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!

п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!

Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!

Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся! :roll:

Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!

Який же ти убогий "їнтелехтуал".
Ти обрав клоуна за квотою олігархів, і думаєш, що він щось для тебе зробить.
Дивись далі свої відосики про "доброго царя і поганих бояр" і про те,як "заробляти" на іпотечних квартирантах.
[
  Ethereum написав:То може пан Долярчик самоізолюється. Це буде краще для фору

Якби флудьора ізолювати на рік, чи дозволяти йому флудити лише на його гілці про куосакі та іпотеку - було би чудово!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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