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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:25
Bolt написав: greenozon написав: Bolt написав:
Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник),
в квітні тарифи на електрику майже в двічі зростуть...
На полтавщині вже народ трасу перекривав у зв'язку з тарифами.А у нас видно пофіг.
в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:06
greenozon написав: greenozon написав: Bolt написав:
Електрики йде десь 750кВт(добре, що двозонний лічильник),
в квітні тарифи на електрику майже в двічі зростуть...
На полтавщині вже народ трасу перекривав у зв'язку з тарифами.А у нас видно пофіг.
в нас треба 10x щоб взялись за вила з кулеметами
[/quote]
Ну , не тілики в Долярчика заначки є.
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Bolt
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:47
Долярчик написав:
Христос рождається!!!
Все буде добре! ©
Славімо Його!
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:57
1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся!
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:40
Долярчик написав:
1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся!
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
На вибори , особливо місцеві вже загалі, немає сенсу ходити.Вже бачили як один з широко відомих львівських забудовників напхав своїх людей в три партії, що пройшли до міськради, причому партії протилежні за ,,політичними поглядами''
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:15
Frant написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
хіба у пригороді не сожна жити та здавата в оренду?
Смотря где, пригород пригороду рознь, в Ирпене проблема с детсадами, школами и больницами. Цены на аренду равны трое или борщаге, правда Ирпень - молодой современный город, потому я считаю что он недооценен в отличии от перечисленных районов столицы. На борщаге из цивилизации нет вообще ни-че-го. Некоторые областные центры выглядят намного привлекательнее. А такого парка как в Буче нет даже в Киеве. Бровары и Борисполь - махровый совок. Но в Броварах хотя бы аквапарк есть...
Ірпінь - банальний пригород Києва.
На любителів щоденно витрачати 2-3 години свого життя в автокорках або ж кататись в Київ рейковим транспортом.
Так не можуть всі жити поблизу центра!
Хтось же вимушений бучівські підвали обживати!
п. с.
От я, навіть, для своїх майбутніх орендарів попіклувався, щоб їм було і до центру НЕ далеко(5,3км), і до ЖД Вокзалу(4,1км),і до Аеропорту(5,9км), і до транспортної розв'язки(300м), і до АТБ(300м), і до чужих садочків/шкіл(300-500м) - хоч і своя початкова школа і садочок буде в цьому ЖК!
Коротше - Рай для моїх майбутніх орендарів!
І, взагалі, це Райське місце - на другому місці на Землі, після Анталії!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:22
Долярчик написав:
1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся!
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
То може пан Долярчик самоізолюється. Це буде краще для форуму. А то скарги і стирання постів нагадує час стукачів КГБ і сексотів...
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Додано: Суб 09 січ, 2021 08:51
Долярчик написав:
1. В людей гроші/заначки є, просто прибідняються!
2. Після двох Майданів - люди стали розчарованими/пасивними..... - одним словом, стали "терпілами"!
п. с.
Я б на місці влади - піднімав би тарифи на все по чуть-чуть щокварталу!(наприклад на 5%) - тоді б все було ок!
А не тупарилими скачками на 30-50-100% за пів року!!!
Справді враження таке, що Зеленського, просто щоразу підставляє його оточення!
Якщо б я не міг би нічого зробити - я б самоусунувся!
Нажаль, в нашій країні, одна людина нічого не може зробити - потрібно велика/ідейна/жорстка команда відчайдухів!
Щоб робили все на благо народу і на ущемлення олігархів!
Який же ти убогий "їнтелехтуал".
Ти обрав клоуна за квотою олігархів, і думаєш, що він щось для тебе зробить.
Дивись далі свої відосики про "доброго царя і поганих бояр" і про те,як "заробляти" на іпотечних квартирантах.
[
Ethereum написав:
То може пан Долярчик самоізолюється. Це буде краще для фору
Якби флудьора ізолювати на рік, чи дозволяти йому флудити лише на його гілці про куосакі та іпотеку - було би чудово!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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