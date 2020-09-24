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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:24
Квесторе_поверніться написав: jump написав:
колишній Укрсоцбанк на Міцкевича...
Це Міська гоподарка. Теперішня Альфабанка з московитів.
не міська...
власник В.Константиновський
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jump
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