не міська...
власник В.Константиновський
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:24
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:15
За крок до перевороту думок! ©
То що тут?
Ніхто не купує зараз для оренди?
Всі вичикують низьких цін? (а по зРадіо, то ще 1,5-2р чекати)
Чи вже такий напів-пасивний дохід, львівське паньство, навіть, не розглядає?
А альтернатив цьому - не густо!
Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:53
Немає за що.Наразі етап скирдування бабла.В кредити не бавлюсь.
Пи.Си.Сам Найман сказав , що принаймні до літа вкладається в ОВДП!
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