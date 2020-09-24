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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:24

  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:колишній Укрсоцбанк на Міцкевича...

Це Міська гоподарка. Теперішня Альфабанка з московитів.


не міська...

власник В.Константиновський
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:15

За крок до перевороту думок! ©

То що тут?
Ніхто не купує зараз для оренди? :)
Всі вичикують низьких цін? (а по зРадіо, то ще 1,5-2р чекати)

Чи вже такий напів-пасивний дохід, львівське паньство, навіть, не розглядає?

А альтернатив цьому - не густо!
Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Чи вже такий напів-пасивний дохід, львівське паньство, навіть, не розглядає?


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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:53

  Долярчик написав:То що тут?
Ніхто не купує зараз для оренди? :)
Всі вичикують низьких цін? (а по зРадіо, то ще 1,5-2р чекати)

Чи вже такий напів-пасивний дохід, львівське паньство, навіть, не розглядає?

А альтернатив цьому - не густо!
Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!

Немає за що.Наразі етап скирдування бабла.В кредити не бавлюсь.
Пи.Си.Сам Найман сказав , що принаймні до літа вкладається в ОВДП!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!

Порохбанка платить 18% річних.
Конячники - 17,9.
Руслан - 16
Сосіс - 14,5
і інші
На оренді більше не піднімете.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:00

Квесторе_поверніться
Це все старі саджанці, та й не скрізь вони є!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:42

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Це все старі саджанці, та й не скрізь вони є!

Це етап коли оренда може стати вигідніше депо. Але чи стане. Для цього необхідно щоб Ненька Україна почала виповзати з кризи...
Вже 1 трлн боргу ОВДП наскирдували з тенденцією до росту.
А це заперечує Маркса гроші-товар-гроші штрих.
В ОВДП гроші роблять гроші штрих обезцінюючи їх.
Тому бетон Долярека має тільки дорожчати...але коли не буде економічного росту оренда бетону Долярека може себе не виправдати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:37

За крок до перевороту думок! ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!

Порохбанка платить 18% річних.
Конячники - 17,9.
Руслан - 16
Сосіс - 14,5
і інші
На оренді більше не піднімете.

То все "старьйо" :mrgreen:
А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!

Тож, я мав на увазі НОВІ депо, в які можна вкладатись з початку цього року!

Що там - тільки абанка/Львів дає пА 11% річних брутто? Це аж 8% з копійками ЧИСТЯКУ!
Та це просто жирний-жир! :mrgreen
Лендлорди, які здають в новобудовах під 8% річних - то вони просто сміються з деполюдей!

Ще цікава така річ:
1. Восени - минуло 3р., як Долярчик вклався на котловані(з розтермінуванням на пів року)
2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)
3. Гривнедепо скільки за 3р. принесло б? 45%? Ну нехай з капіталізацією 55-60%, але не більше, так як потрібно розкидати гривню по 4-5ть банках і не всюди помацаєте найьільші %% і не всюди є капіталіщація ;)

4. А тепер знатоки/фінансові граматЄї :mrgreen: питання: "Що краще: 60% за 3 роки У ГРИВНІ(а швидше менше), чи 85% У ДОЛЯРЧИКАХ???!" :mrgreen:

До чого це я?
Просто:
ДУМАЙТЕ!!!
ДІЙТЕ!!!
БАГАТІЙТЕ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:49

Долярчик
ДУМАЄМ
ДІЄМ
БАГАТІЄМ


:D :) :shock: :lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)

Це серйозний аргумент за бетон.
Ось звідки ноги ростуть що Долярек на бетон поставив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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