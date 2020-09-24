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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:59
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:02
Ну навіщо таке на ніч?
Хочете, щоб я не заснув?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:17
де ви такі відсотки бачите ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:25
Еххххх, отак не помітно можна стати самому бізнес-тренером))
І то просто, без всяких ремонтів.... - просто було взяти три роки тому "НЕ для себе, а на продаж"!
Цікаво, які тоді були іпотечні ставки? І що б вийшло, якщо б я взяв іпотеку з першим внеском 30%, заклавши батьківську хату?
От бачите, що зразу намальовується -"гроші роблять гроші", а бідній людині залишається лише дві речі:
1. Або сидіти на дупі рівно/не рипатись
2. Або ризикувати/шалено ризикувати!
Отак, наглядно, як "багаті багатіють, а бідні - бідніють!"(якщо не думають і не ризикують хоч трішки)
Охрименко якось казав: " Інвестуйте, але пам'ятайте - малий ризик - малі %%, великий ризик - великі %%!
Але рішення приймаєте лише Ви і ТІЛЬКИ Ви!"(і ні на кого не перекладайте СВІЙ пройоп, якщо раптом "щось") - тут я трішки підкорегував по своєму
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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