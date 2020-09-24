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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:59

Зображення

  Долярчик написав:А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:02

  greenozon написав:Зображення

  Долярчик написав:А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!

Ну навіщо таке на ніч?
Хочете, щоб я не заснув? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Лише депо! - та й то воно зараз - не смачне!

Порохбанка платить 18% річних.
Конячники - 17,9.
Руслан - 16
Сосіс - 14,5
і інші
На оренді більше не піднімете.

де ви такі відсотки бачите ? :shock:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:25

Еххххх, отак не помітно можна стати самому бізнес-тренером))

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)

Це серйозний аргумент за бетон.
Ось звідки ноги ростуть що Долярек на бетон поставив.

І то просто, без всяких ремонтів.... - просто було взяти три роки тому "НЕ для себе, а на продаж"!
Цікаво, які тоді були іпотечні ставки? І що б вийшло, якщо б я взяв іпотеку з першим внеском 30%, заклавши батьківську хату? :mrgreen:
От бачите, що зразу намальовується -"гроші роблять гроші", а бідній людині залишається лише дві речі:
1. Або сидіти на дупі рівно/не рипатись
2. Або ризикувати/шалено ризикувати!

Отак, наглядно, як "багаті багатіють, а бідні - бідніють!"(якщо не думають і не ризикують хоч трішки)

Охрименко якось казав: " Інвестуйте, але пам'ятайте - малий ризик - малі %%, великий ризик - великі %%!
Але рішення приймаєте лише Ви і ТІЛЬКИ Ви!"(і ні на кого не перекладайте СВІЙ пройоп, якщо раптом "щось") - тут я трішки підкорегував по своєму :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:50

Америкоси множать доллари на 0.Зара знов 2трлн дол вкинуть .1200дол кожному безробітному.Наразі це викликало ріст котувань на фондових ринках, золото, біткойни, американська нерухомість.Але через деякий час , це викличе інфляцію(дехто предрікає 500% в доларі)звіздьож звичайно, але...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:17

Ох вже ж той Долярчик - ну і хитрунець! ;)))

  Долярчик написав:
  greenozon написав:Зображення

  Долярчик написав:А потрібно дивитись у майбутнє з високопіднятою головою!

Ну навіщо таке на ніч?
Хочете, щоб я не заснув? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А, взагалі, то я до всіх бізнес тренерів ставлюсь на 90-99% приблизно так, як у цьому відео! ;)
Тому, що навіть, взявши будь-яку книжку по бізнесу/фінансовій грамотності - там 90-99% "води" і лише трішечки цікавої інформації для роздумів!
Але думати і діяти треба самому!
І покладатись у всьому - потрібно лише на себе!

А так, то начитавшись книжок і надивившись різних ютуб-роликів з Браяном Трейсі, Робертом Кіосаки, Черняком, Рибаком, Закхайм і т. п. - можна без проблем, як мінімум, створювати свій ютуб канал/розкручувати його/і рубати бабло на рекламі, чи ще додатково - на своїх "платних тренінгах" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26

  Долярчик написав:А, взагалі, то я до всіх бізнес тренерів ставлюсь на 90-99% приблизно так, як у цьому відео!
Тому, що навіть, взявши будь-яку книжку по бізнесу/фінансовій грамотності - там 90-99% "води" і лише трішечки цікавої інформації для роздумів!
Але думати і діяти треба самому!
І покладатись у всьому - потрібно лише на себе!

А так, то начитавшись книжок і надивившись різних ютуб-роликів з Браяном Трейсі, Робертом Кіосаки, Черняком, Рибаком, Закхайм і т. п. - можна без проблем, як мінімум, створювати свій ютуб канал/розкручувати його/і рубати бабло на рекламі, чи ще додатково - на своїх "платних тренінгах"


ну от, нарешті до вас потрохи починає доходити вартість того лайна яке ви постійно сюди постите :) дорослішаєте. :wink: :D
колись давно по на роботі була популярна забава - регулярна участь в тренінгах розвитку особистості. з яким пафосом люди з моднявою назвою "тренер" розказували як почати кувати мільйони, а може і мільярди. постійно чесався язик задати їм питання, якщо ви все знаєте, ваші то наковані здобутки то де? чи ви не практики, а теоретики? :D якщо ви самі не в змозі тим всім скористатися, про що ж ви тут нам втираєте? але якось сі стримав :) з тих пір стійка відраза до подібних забав....
wild.tomcat
 
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