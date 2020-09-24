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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:59
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:02
Ну навіщо таке на ніч?
Хочете, щоб я не заснув?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:17
де ви такі відсотки бачите ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 17 січ, 2021 23:25
Еххххх, отак не помітно можна стати самому бізнес-тренером))
І то просто, без всяких ремонтів.... - просто було взяти три роки тому "НЕ для себе, а на продаж"!
Цікаво, які тоді були іпотечні ставки? І що б вийшло, якщо б я взяв іпотеку з першим внеском 30%, заклавши батьківську хату?
От бачите, що зразу намальовується -"гроші роблять гроші", а бідній людині залишається лише дві речі:
1. Або сидіти на дупі рівно/не рипатись
2. Або ризикувати/шалено ризикувати!
Отак, наглядно, як "багаті багатіють, а бідні - бідніють!"(якщо не думають і не ризикують хоч трішки)
Охрименко якось казав: " Інвестуйте, але пам'ятайте - малий ризик - малі %%, великий ризик - великі %%!
Але рішення приймаєте лише Ви і ТІЛЬКИ Ви!"(і ні на кого не перекладайте СВІЙ пройоп, якщо раптом "щось") - тут я трішки підкорегував по своєму
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 18 січ, 2021 00:50
Америкоси множать доллари на 0.Зара знов 2трлн дол вкинуть .1200дол кожному безробітному.Наразі це викликало ріст котувань на фондових ринках, золото, біткойни, американська нерухомість.Але через деякий час , це викличе інфляцію(дехто предрікає 500% в доларі)звіздьож звичайно, але...
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:17
Ох вже ж той Долярчик - ну і хитрунець! ;)))
А, взагалі, то я до всіх бізнес тренерів ставлюсь на 90-99% приблизно так, як у цьому відео!
Тому, що навіть, взявши будь-яку книжку по бізнесу/фінансовій грамотності - там 90-99% "води" і лише трішечки цікавої інформації для роздумів!
Але думати і діяти треба самому!
І покладатись у всьому - потрібно лише на себе!
А так, то начитавшись книжок і надивившись різних ютуб-роликів з Браяном Трейсі, Робертом Кіосаки, Черняком, Рибаком, Закхайм і т. п. - можна без проблем, як мінімум, створювати свій ютуб канал/розкручувати його/і рубати бабло на рекламі, чи ще додатково - на своїх "платних тренінгах"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26
ну от, нарешті до вас потрохи починає доходити вартість того лайна яке ви постійно сюди постите дорослішаєте.
колись давно по на роботі була популярна забава - регулярна участь в тренінгах розвитку особистості. з яким пафосом люди з моднявою назвою "тренер" розказували як почати кувати мільйони, а може і мільярди. постійно чесався язик задати їм питання, якщо ви все знаєте, ваші то наковані здобутки то де? чи ви не практики, а теоретики? якщо ви самі не в змозі тим всім скористатися, про що ж ви тут нам втираєте? але якось сі стримав з тих пір стійка відраза до подібних забав....
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:49
Та що тут в хмарах літати.
Тут
Мабуть цей дозвіл десь є і Долярек його бачив?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:09
wild.tomcat
Але ж я вище і написав, що таки можна і "не хіло" на тренінгах/семінарах/платних програмах/уроках і всяких ютуб-роликах піднятись
- тобто, таки заробити на цьому можна
- але, ставши не учнем, а вчителем
Просто, ще раз кажу, дуже є багато води, алє є і гарні думки/ідеї, які потрібно шліфувати своїми думками - трактувати на свій лад!
ДумайТЕ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:25
Шеф, фсьо пропало! Гіпс - снємают, клієнт - уєзджаєт! ©)))
А що, ЛУНу не довіряєте?
Зайдіть на ЛУН - покопайтесь там, ну або відвідайте ВП Ріелу
ДумайТЕ!
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