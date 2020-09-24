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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01

Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?

Спокійно, зайдіть/зателефонуйте в ВП! 8) .... може щось нове нам тут розкажете :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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