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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01
Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:14
Спокійно, зайдіть/зателефонуйте в ВП! .... може щось нове нам тут розкажете
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