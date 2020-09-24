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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01

Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?

Спокійно, зайдіть/зателефонуйте в ВП! 8) .... може щось нове нам тут розкажете :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24

інформативне відео і дописи під ним...

https://www.facebook.com/10000114640353 ... 893764389/
Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..."
Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...

для фанів "міста трав" і "фамілії" :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:51

У грудні 2020 року заступнику міського голови Львова та бізнес-омбудсмену Сергію Кіралю нарахували 133 280 грн заробітної плати.
https://varianty.lviv.ua/77630-u-hrudni ... a-u-pratsi

У грудні заступниці мера Львова Ірині Маруняк нарахували 138 тис грн зарплати.
https://varianty.lviv.ua/77629-u-hrudni ... n-zarplaty

У грудні Андрію Москаленку нарахували 124 тис грн зарплати, з якої 96 тис грн становили три різні види премій.
https://varianty.lviv.ua/77628-u-hrudni ... ven-premii
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:20

  jump написав:https://www.facebook.com/100001146403536/videos/3562837893764389/
Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..."
Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...

для фанів "міста трав" і "фамілії" :lol:

Нічого було ту,,Фамілію''будувати 20м від комину ТойотаДіамант.
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