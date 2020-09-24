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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01
Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:14
Спокійно, зайдіть/зателефонуйте в ВП! .... може щось нове нам тут розкажете
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24
інформативне відео і дописи під ним...
Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..."
Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...
для фанів "міста трав" і "фамілії"
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:51
У грудні 2020 року заступнику міського голови Львова та бізнес-омбудсмену Сергію Кіралю нарахували 133 280 грн заробітної плати.
У грудні заступниці мера Львова Ірині Маруняк нарахували 138 тис грн зарплати.
У грудні Андрію Москаленку нарахували 124 тис грн зарплати, з якої 96 тис грн становили три різні види премій.
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:20
Нічого було ту,,Фамілію''будувати 20м від комину ТойотаДіамант.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:24
Христос Хрещається!
Подивися я, що як і в Ріел Сіті, так і в Тополісі, так і на Містечку Підзамче - все шурують з овноблоків! (особливо - зовнішні стіни)
А це означає, що цей забудовник виживе у цій коронакризі, так як може жонглювати цінами краще за інших забудовників, які не дуже можуть конкурувати цінами!
"ціна вирішує!"© - особливо, коли ще НЕ кінець епохи зубожіння! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А в чому їх овно?
Може і якісь плюси є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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