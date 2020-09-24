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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:01

Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?

Спокійно, зайдіть/зателефонуйте в ВП! 8) .... може щось нове нам тут розкажете :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:24

інформативне відео і дописи під ним...

https://www.facebook.com/10000114640353 ... 893764389/
Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..."
Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...

для фанів "міста трав" і "фамілії" :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:51

У грудні 2020 року заступнику міського голови Львова та бізнес-омбудсмену Сергію Кіралю нарахували 133 280 грн заробітної плати.
https://varianty.lviv.ua/77630-u-hrudni ... a-u-pratsi

У грудні заступниці мера Львова Ірині Маруняк нарахували 138 тис грн зарплати.
https://varianty.lviv.ua/77629-u-hrudni ... n-zarplaty

У грудні Андрію Москаленку нарахували 124 тис грн зарплати, з якої 96 тис грн становили три різні види премій.
https://varianty.lviv.ua/77628-u-hrudni ... ven-premii
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:20

  jump написав:https://www.facebook.com/100001146403536/videos/3562837893764389/
Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..."
Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...

для фанів "міста трав" і "фамілії" :lol:

Нічого було ту,,Фамілію''будувати 20м від комину ТойотаДіамант.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:24

Христос Хрещається!

Подивися я, що як і в Ріел Сіті, так і в Тополісі, так і на Містечку Підзамче - все шурують з овноблоків! (особливо - зовнішні стіни)
А це означає, що цей забудовник виживе у цій коронакризі, так як може жонглювати цінами краще за інших забудовників, які не дуже можуть конкурувати цінами!
"ціна вирішує!"© - особливо, коли ще НЕ кінець епохи зубожіння! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:все шурують з овноблоків! (особливо - зовнішні стіни)

А в чому їх овно?
Може і якісь плюси є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:все шурують з овноблоків! (особливо - зовнішні стіни)

А в чому їх овно?
Може і якісь плюси є?

Крихкий матеріал, а головне 90% пропускає звуку!!!
Але те, що утепляється мінватою, то може і не все так погано?
Мінвата - добра шумка!

Цікаво було б, як би відізвався форумчанин, який реально живе в такому, де зовнішні стіни з омноблоків.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)

Це серйозний аргумент за бетон.
Ось звідки ноги ростуть що Долярек на бетон поставив.

І то просто, без всяких ремонтів.... - просто було взяти три роки тому "НЕ для себе, а на продаж"!
Цікаво, які тоді були іпотечні ставки? І що б вийшло, якщо б я взяв іпотеку з першим внеском 30%, заклавши батьківську хату? :mrgreen:
От бачите, що зразу намальовується -"гроші роблять гроші", а бідній людині залишається лише дві речі:
1. Або сидіти на дупі рівно/не рипатись
2. Або ризикувати/шалено ризикувати!

Отак, наглядно, як "багаті багатіють, а бідні - бідніють!"(якщо не думають і не ризикують хоч трішки)

Охрименко якось казав: " Інвестуйте, але пам'ятайте - малий ризик - малі %%, великий ризик - великі %%!
Але рішення приймаєте лише Ви і ТІЛЬКИ Ви!"(і ні на кого не перекладайте СВІЙ пройоп, якщо раптом "щось") - тут я трішки підкорегував по своєму :mrgreen:


Вкинув 4 тис уе весною в крипту - ефір по 150 купив, сьогодні по 1390 продав 15 штучок. Що там ваша кавалірка, виросла в ціні? :)
dinozavrik
 
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