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Долярчик, перша і четверта черга дозвіл є...де дозвіл Вашої черги?
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https://www.facebook.com/10000114640353 ... 893764389/ Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..." Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...
jump написав:https://www.facebook.com/100001146403536/videos/3562837893764389/ Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..." Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...
для фанів "міста трав" і "фамілії"
Нічого було ту,,Фамілію''будувати 20м від комину ТойотаДіамант.
Долярчик написав:все шурують з овноблоків! (особливо - зовнішні стіни)
А в чому їх овно? Може і якісь плюси є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:2. Квартира подорожчала за цей час на 85%(це не хотєлки, а реальність, так як недавно продала сусідка, але "трьоху" за 950дол/м2 без ремонту)
Це серйозний аргумент за бетон. Ось звідки ноги ростуть що Долярек на бетон поставив.
І то просто, без всяких ремонтів.... - просто було взяти три роки тому "НЕ для себе, а на продаж"! Цікаво, які тоді були іпотечні ставки? І що б вийшло, якщо б я взяв іпотеку з першим внеском 30%, заклавши батьківську хату? От бачите, що зразу намальовується -"гроші роблять гроші", а бідній людині залишається лише дві речі: 1. Або сидіти на дупі рівно/не рипатись 2. Або ризикувати/шалено ризикувати!
Отак, наглядно, як "багаті багатіють, а бідні - бідніють!"(якщо не думають і не ризикують хоч трішки)
Охрименко якось казав: " Інвестуйте, але пам'ятайте - малий ризик - малі %%, великий ризик - великі %%! Але рішення приймаєте лише Ви і ТІЛЬКИ Ви!"(і ні на кого не перекладайте СВІЙ пройоп, якщо раптом "щось") - тут я трішки підкорегував по своєму
Вкинув 4 тис уе весною в крипту - ефір по 150 купив, сьогодні по 1390 продав 15 штучок. Що там ваша кавалірка, виросла в ціні?
jump написав:https://www.facebook.com/100001146403536/videos/3562837893764389/ Тойота Центр Львів "Діамант" знову взялись за старе - опалює свої приміщення за допомогою котла на дрова, що спричиняє великі проблеми екологічного характеру для довкілля та мешканців сусідніх багатоквартирних будинків, які роками змушені дихати забрудненим повітрям від процесу горіння деревини - і навіть зачинені вікна не допомагають - у квартирах постійно стоїть сморід, дихати неможливо. Кажуть: "Як в Чорнобилі живемо... Як таке може відбуватись під самими вікнами наших квартир..." Масові звернення протягом років до Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада, місцевих депутатів та державних органів влади не дали ніякого ефекту - Toyota Ukraine труїть львів'ян чадним газом, аміаком, поліциклічними вуглеводнями, поліхлорованими дібензопарадіоксінами і фуранами...
для фанів "міста трав" і "фамілії"
Всі ці сполуки, а також методи донесення їх до нюхальних органів доляреків - є корисними для простих людей. Треба ж якось пояснювати охлосу, що не все добре в Датському королівстві
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців