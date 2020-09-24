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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Dinozavrik Підтверджую...Був ефір по 150 долярів, на моменті, на початку весни, бо сам купив тоді на бінансі приблизно по тій самій ціні, на всю котлетку...А що? Невже вартує вже продати по сьогоднішньому курсу??? Може ще трошки почекати, щоб все ж таки зробило х10?)). А Долярчик, тимчасом, читав розумні книжки про те, як шалено та швидко розбагатіти та радів, потираючи зпітнілі лодоні, згадуючи про 27% прибутку У ГРИВНЯХ від депозиту)))
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