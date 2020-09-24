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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:24

  roberto dark написав:Dinozavrik Підтверджую...Був ефір по 150 долярів, на моменті, на початку весни, бо сам купив тоді на бінансі приблизно по тій самій ціні, на всю котлетку...А що? Невже вартує вже продати по сьогоднішньому курсу??? Може ще трошки почекати, щоб все ж таки зробило х10?)). А Долярчик, тимчасом, читав розумні книжки про те, як шалено та швидко розбагатіти та радів, потираючи зпітнілі лодоні, згадуючи про 27% прибутку У ГРИВНЯХ від депозиту)))

Був навіть по 90, але дуже мало часу. Я не все продав, а так щоб навіть при падінні курсу в 0, залишився приємний бонус. Решту нехай лежить до кращих часів
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Я не все продав,

Яким макаром продавали, через яку банку...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:03

Готівка $, є вже провірені люди.
dinozavrik
 
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