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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:24
roberto dark написав:
Dinozavrik Підтверджую...Був ефір по 150 долярів, на моменті, на початку весни, бо сам купив тоді на бінансі приблизно по тій самій ціні, на всю котлетку...А що? Невже вартує вже продати по сьогоднішньому курсу??? Може ще трошки почекати, щоб все ж таки зробило х10?)). А Долярчик, тимчасом, читав розумні книжки про те, як шалено та швидко розбагатіти та радів, потираючи зпітнілі лодоні, згадуючи про 27% прибутку У ГРИВНЯХ від депозиту)))
Був навіть по 90, але дуже мало часу. Я не все продав, а так щоб навіть при падінні курсу в 0, залишився приємний бонус. Решту нехай лежить до кращих часів
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:28
dinozavrik написав:
Я не все продав,
Яким макаром продавали, через яку банку...якщо не секрет?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:03
Готівка $, є вже провірені люди.
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dinozavrik
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:38
dinozavrik написав:
Готівка $, є вже провірені люди.
Готівка на ефіргаманець імяреку він Вам американців в кеші?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:43
Квесторе_поверніться написав: dinozavrik написав:
Готівка $, є вже провірені люди.
Готівка на ефіргаманець імяреку він Вам американців в кеші?
А для чого готівка. На любу карту виводять без проблем любу суму. І потім вкладуєте в бетон.В підписі є лінк на кошельок,регайтеся через лінк, все провірено. Виводив великі суми.
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