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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:48
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Знаєте ,коли був в Китаї,гуляли,вразив райончик один. Стоїть поверхів 100,не дорахували,без жильців,кімнати маленькі по 14 м . І таких будинків десятки!! Китайці говорили будують на різні випадки. Жаль ,що фотки немаю,хоча пориюся завтра...
Ризики є Ви праві.
Будинок будують без дозволу...Долярек запропонував звернутись в ВП.
НЕ добудують...затягнуть будівництво на багато років.
Криза знецінить житло ...буде стільки нерухомості на ринку шо Долярек буде здавати його за безцінь.
Але тільки час покаже шо буде.
Повезе чи неповезе Доляреку.
Хотілося б щоб повезло.
Ріел це лотарея. Можна було вичекати людину ,якій горять кошти і купити готове.
Зараз найкраще це золоті або цифрові монетки...
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Нед 24 січ, 2021 10:36
akurt
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