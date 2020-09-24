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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Знаєте ,коли був в Китаї,гуляли,вразив райончик один. Стоїть поверхів 100,не дорахували,без жильців,кімнати маленькі по 14 м . І таких будинків десятки!! Китайці говорили будують на різні випадки. Жаль ,що фотки немаю,хоча пориюся завтра...

Ризики є Ви праві.
Будинок будують без дозволу...Долярек запропонував звернутись в ВП.
НЕ добудують...затягнуть будівництво на багато років.
Криза знецінить житло ...буде стільки нерухомості на ринку шо Долярек буде здавати його за безцінь.
Але тільки час покаже шо буде.
Повезе чи неповезе Доляреку.
Хотілося б щоб повезло.


Ріел це лотарея. Можна було вичекати людину ,якій горять кошти і купити готове.
Зараз найкраще це золоті або цифрові монетки...
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 07:36

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Повезе чи неповезе Доляреку.
Хотілося б щоб повезло.

Дякую.
Але все вище, що Ви і більшість пише, то...... - як? - як Ви усі з таким писимізмом живете???????
Так/в такому дусі, Ви всі, навряд-чи заробите мільйон...
- навряд-чи купите спочатку величезну однуху, а потім і смарта в 27м2 :)

Змінюйте хоч трохи свій світогляд!
І пам'ятайте: "... только смелим подкоряютса моря!"© ;)

І, звичайно, притримуйтесь послідовності мого підпису! :D

То не песимізм, а звичайна зимова депресія.Прийде весна побіжимо стояками новобуди скуповувати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Доляр[quote="5150595:Квесторе_поверніться написав:
  dinozavrik написав:Я не все продав,[/quote
Яким макаром продавали, через яку банку...якщо не секрет?

Я просто сміюсь з останніх пару дописів форумчан - ну, але ж Ви, Ви то мали ж запитати про пруфи? (як в в2в - пам'ятаєте? )
Скріни ж не важко зробити ;)
Тоді і я б сказав, що "ай який молодець!" :)

Але, швидше, ми не побачимо скріни, а будуть репліки: "а чого я щось маю доказувати?" :mrgreen:

Нє, я звичайно допускаю, що таке може бути правдою, але без пруфів - то....... то і я на біткоїні х3 і в лотерею лям виграв! :mrgreen:[/quote

===
До пруфів справа ще не дійшла...потрібно ряд уточнюючих запитань.
Виклядає що було отримано нал в доларі...тут на слово слід вірити.
А з гаманця ефірного був платіж на інший гаманець? Який? Тут вже можливо вимагати докази.[/quote

====
То що, можна рахувати, що "слів защітан"? :mrgreen:
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:26

Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:30

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути. :)

Тому я і кажу - пруфи в студію!
А то якось не солідно, поважним панам" так балаболити :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:12

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути. :)


Це про що пише дуремар? Все записується :D
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:18

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути. :)


Це про що пише дуремар? Все записується :D

Нехай краще Долярчик напише, як живуть вчетвером на 700$ в місяць, притому купляючи раз в рік квартиру.То буде крутіше будь якого блокчейну.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:на 700$ в місяць

Там більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:05

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

Сімейний бюджет = 700(з бізнесу) + 200(% по депо, але то раніше, - тепер менше) + 200(з/п жінки)

+ ще такі важливі складові(за роки), як:
>>> тримав частину скирди у банках з найвищими %% (25-28%)
>>> напхав в Дельтабанк долярчиків пА ~ 13, а отримав пА ~ 25-26
>>> всі роки ЖОРСТКО скирдував!(ну, можна було ще жорсткіше - але то вже б було занадто) :D
>>> ну і стараюсь(правда не завжди виходить на всі 100%) притримуватись правил у моєму підписі! ;)

п. с.
Може хтось з вас, має бажання поділитись своєю "історією успіху" і що, а головне ЯК САМЕ, досяли в своєму житті? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:на 700$ в місяць

Там більше.

Авжеж.Ще про вчительску ЗП забув.
Bolt
 
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