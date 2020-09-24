Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Знаєте ,коли був в Китаї,гуляли,вразив райончик один. Стоїть поверхів 100,не дорахували,без жильців,кімнати маленькі по 14 м . І таких будинків десятки!! Китайці говорили будують на різні випадки. Жаль ,що фотки немаю,хоча пориюся завтра...
Ризики є Ви праві. Будинок будують без дозволу...Долярек запропонував звернутись в ВП. НЕ добудують...затягнуть будівництво на багато років. Криза знецінить житло ...буде стільки нерухомості на ринку шо Долярек буде здавати його за безцінь. Але тільки час покаже шо буде. Повезе чи неповезе Доляреку. Хотілося б щоб повезло.
Ріел це лотарея. Можна було вичекати людину ,якій горять кошти і купити готове. Зараз найкраще це золоті або цифрові монетки...
Квесторе_поверніться написав:Повезе чи неповезе Доляреку. Хотілося б щоб повезло.
Дякую. Але все вище, що Ви і більшість пише, то...... - як? - як Ви усі з таким писимізмом живете??????? Так/в такому дусі, Ви всі, навряд-чи заробите мільйон... - навряд-чи купите спочатку величезну однуху, а потім і смарта в 27м2
dinozavrik написав:Я не все продав,[/quote Яким макаром продавали, через яку банку...якщо не секрет?
Я просто сміюсь з останніх пару дописів форумчан - ну, але ж Ви, Ви то мали ж запитати про пруфи? (як в в2в - пам'ятаєте? ) Скріни ж не важко зробити Тоді і я б сказав, що "ай який молодець!"
Але, швидше, ми не побачимо скріни, а будуть репліки: "а чого я щось маю доказувати?"
Нє, я звичайно допускаю, що таке може бути правдою, але без пруфів - то....... то і я на біткоїні х3 і в лотерею лям виграв! [/quote
=== До пруфів справа ще не дійшла...потрібно ряд уточнюючих запитань. Виклядає що було отримано нал в доларі...тут на слово слід вірити. А з гаманця ефірного був платіж на інший гаманець? Який? Тут вже можливо вимагати докази.[/quote
Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Сімейний бюджет = 700(з бізнесу) + 200(% по депо, але то раніше, - тепер менше) + 200(з/п жінки)
+ ще такі важливі складові(за роки), як: >>> тримав частину скирди у банках з найвищими %% (25-28%) >>> напхав в Дельтабанк долярчиків пА ~ 13, а отримав пА ~ 25-26 >>> всі роки ЖОРСТКО скирдував!(ну, можна було ще жорсткіше - але то вже б було занадто) >>> ну і стараюсь(правда не завжди виходить на всі 100%) притримуватись правил у моєму підписі!
п. с. Може хтось з вас, має бажання поділитись своєю "історією успіху" і що, а головне ЯК САМЕ, досяли в своєму житті?