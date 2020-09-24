Долярчик написав:Сімейний бюджет = 700(з бізнесу) + 200(% по депо, але то раніше, - тепер менше) + 200(з/п жінки)
+ ще такі важливі складові(за роки), як:
>>> тримав частину скирди у банках з найвищими %% (25-28%)
>>> напхав в Дельтабанк долярчиків пА ~ 13, а отримав пА ~ 25-26
>>> всі роки ЖОРСТКО скирдував!(ну, можна було ще жорсткіше - але то вже б було занадто)
>>> ну і стараюсь(правда не завжди виходить на всі 100%) притримуватись правил у моєму підписі!
п. с.
Може хтось з вас, має бажання поділитись своєю "історією успіху" і що, а головне ЯК САМЕ, досяли в своєму житті?
Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав