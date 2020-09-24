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Долярчик написав:Сімейний бюджет = 700(з бізнесу) + 200(% по депо, але то раніше, - тепер менше) + 200(з/п жінки)
+ ще такі важливі складові(за роки), як: >>> тримав частину скирди у банках з найвищими %% (25-28%) >>> напхав в Дельтабанк долярчиків пА ~ 13, а отримав пА ~ 25-26 >>> всі роки ЖОРСТКО скирдував!(ну, можна було ще жорсткіше - але то вже б було занадто) >>> ну і стараюсь(правда не завжди виходить на всі 100%) притримуватись правил у моєму підписі!
п. с. Може хтось з вас, має бажання поділитись своєю "історією успіху" і що, а головне ЯК САМЕ, досяли в своєму житті?
Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав
Долярчик написав:Тому я і кажу - пруфи в студію! А то якось не солідно, поважним панам" так балаболити
та мені не шкода
Розтлумачте Доляреку як ту цифірь розуміти.
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