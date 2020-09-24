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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:28

  Долярчик написав:Сімейний бюджет = 700(з бізнесу) + 200(% по депо, але то раніше, - тепер менше) + 200(з/п жінки)

+ ще такі важливі складові(за роки), як:
>>> тримав частину скирди у банках з найвищими %% (25-28%)
>>> напхав в Дельтабанк долярчиків пА ~ 13, а отримав пА ~ 25-26
>>> всі роки ЖОРСТКО скирдував!(ну, можна було ще жорсткіше - але то вже б було занадто) :D
>>> ну і стараюсь(правда не завжди виходить на всі 100%) притримуватись правил у моєму підписі! ;)

п. с.
Може хтось з вас, має бажання поділитись своєю "історією успіху" і що, а головне ЯК САМЕ, досяли в своєму житті? :D

Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав

Будь-те такі добрі, нагадайте тих 2 способи :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:45

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав

Будь-те такі добрі, нагадайте тих 2 способи :)

Перший-вдало одружитися, а другій вже забув:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:12

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, в блокчейні всі ходи записані...пруфи мусять бути. :)

Тому я і кажу - пруфи в студію!
А то якось не солідно, поважним панам" так балаболити :mrgreen:

та мені не шкода :) 6230 + 13569$
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Востаннє редагувалось dinozavrik в Сер 27 січ, 2021 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:27

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Тому я і кажу - пруфи в студію!
А то якось не солідно, поважним панам" так балаболити :mrgreen:

та мені не шкода :)
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Розтлумачте Доляреку як ту цифірь розуміти.
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