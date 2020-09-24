Ethereum
перестаньте ви троlити долярчика. Хлопака наївно вірить в "драйвер" української економіри - ринок нерухомісті. Але як на мою думку український ринок нерухомості він приречений так як напряму залежить від внутрішньої економічної ситуації в Україні. Так на ньому ще можна заробляти - але це мізер в порівнянні з тим же спекулятивним капіталом на зовнішньому ринку.
І от тут ми плавно підходимо до теми спекулятивного капіталу, а це банальний трейдинг - криптовалюта, фондовий ринок, валютні біржі and etc.
Хоча я особисто важаю ніколи не потрібно забувати за диверсифікацію активів.
Бажаю всім приумножити свої капітали в цьому новому році Чим більше заможніх українців буде в країні тим менше му*** буде при владі.