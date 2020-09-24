Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
перестаньте ви троlити долярчика. Хлопака наївно вірить в "драйвер" української економіри - ринок нерухомісті. Але як на мою думку український ринок нерухомості він приречений так як напряму залежить від внутрішньої економічної ситуації в Україні. Так на ньому ще можна заробляти - але це мізер в порівнянні з тим же спекулятивним капіталом на зовнішньому ринку. І от тут ми плавно підходимо до теми спекулятивного капіталу, а це банальний трейдинг - криптовалюта, фондовий ринок, валютні біржі and etc. Хоча я особисто важаю ніколи не потрібно забувати за диверсифікацію активів. Бажаю всім приумножити свої капітали в цьому новому році Чим більше заможніх українців буде в країні тим менше му*** буде при владі.
dinozavrik написав:Долярчик Свідоцтво про народження теж треба? щоб було видно що я дійсно народився?
... аплодував стоячи, то тепер аплодую підстрибуючи
Залишилось, лише вивести в кеш
А отак, на хвилинку, що Ви робите тут на форумі, заробляючи "на лЄгкЄ" 17куїв/рік? Чи просто, це так вперше пощастило?
Якщо продав то і вивів зразу - який сенс щось продати щоб гроші не забрати в покупця? але щоб отак - майже в 10 раз то вперше Тут ніби фінансовий форум і гілка про нерухомість. Заробляю більше ніж тих 17к, і диверсифікація наше все. Якщо прибуток був би менший то на форумі точно б не сидів - бо що тут робити без грошей на квартиру чи інвестиції кудись? Я пропонував весною вам трохи закупитись теж, нехай полежить. Як на мене це єдине місце де з малими сумами можна щось заробити. Все інше - від 40-50тис
Долярчик написав:А отак, на хвилинку, що Ви робите тут на форумі, заробляючи "на лЄгкЄ" 17куїв/рік?
Так то теж піраміда...але стільки грошей останнім часом надрукували шо вони і хлинули туди...звідки і ріст.
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