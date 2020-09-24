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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Нагадую панам тему гілки!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Розказуєм - хто що продав/купив, думає купити для оренди?

Які зараз середні ціни на оренду по районах?

Скільки обходиться ремонт "під оренду" на моменті?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:00

  Долярчик написав:Нагадую панам тему гілки!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Розказуєм - хто що продав/купив, думає купити для оренди?

Які зараз середні ціни на оренду по районах?

Скільки обходиться ремонт "під оренду" на моменті?


1 біткоїн ,стукач. Коли ти стукати перестанеш ? Розкажи всім тут. :D
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