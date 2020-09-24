Нагадую панам тему гілки!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Розказуєм - хто що продав/купив, думає купити для оренди?
Які зараз середні ціни на оренду по районах?
Скільки обходиться ремонт "під оренду" на моменті?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нагадую панам тему гілки!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Розказуєм - хто що продав/купив, думає купити для оренди?
Які зараз середні ціни на оренду по районах?
Скільки обходиться ремонт "під оренду" на моменті?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:00
1 біткоїн ,стукач. Коли ти стукати перестанеш ? Розкажи всім тут.
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