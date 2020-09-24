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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ethereum

перестаньте ви троlити долярчика. Хлопака наївно вірить в "драйвер" української економіри - ринок нерухомісті. Але як на мою думку український ринок нерухомості він приречений так як напряму залежить від внутрішньої економічної ситуації в Україні. Так на ньому ще можна заробляти - але це мізер в порівнянні з тим же спекулятивним капіталом на зовнішньому ринку.
І от тут ми плавно підходимо до теми спекулятивного капіталу, а це банальний трейдинг - криптовалюта, фондовий ринок, валютні біржі and etc.
Хоча я особисто важаю ніколи не потрібно забувати за диверсифікацію активів.
Бажаю всім приумножити свої капітали в цьому новому році :wink: Чим більше заможніх українців буде в країні тим менше му*** буде при владі.
andriybv2020
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:00

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:1 200 дол. за 9 місяців?

Як порахували?

Та хотів підбадьоритт автора "якихось цифер на чорному фоні" :mrgreen:

Приблизно 17 тис, з 2,3 стало 19,5. Вартість ризику в рази менша ніж нерухомість

Ethereum - дякую. Дивився прогу що у вас в підписі, в принципі купувати через неї можна а на рахунок виводу на карту - як з фінмоніторингом?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:22

Ми - джентльмени! - ми віримо на слово!)))))

  dinozavrik написав:Приблизно 17 тис, з 2,3 стало 19,5. Вартість ризику в рази менша ніж нерухомість

Айййййй, мАлАдеЦ! :D

З того скріна так і видно: дату/час - коли куплено/коли продано, а головне - виведено :)
Квесторе_поверніться не дасть збрехати, що з того скріна все це чітко видно :mrgreen:

... аплодую стоя :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:41

Долярчик
Свідоцтво про народження теж треба? :) щоб було видно що я дійсно народився?
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dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:50

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:Про два способи досягти успіху Акурт , ще своїм студентам розповідав

Будь-те такі добрі, нагадайте тих 2 способи :)

Перший-вдало одружитися, а другій вже забув:)

вкрасти :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:16

  dinozavrik написав:Долярчик
Свідоцтво про народження теж треба? :) щоб було видно що я дійсно народився?
Зображення

... аплодував стоячи, то тепер аплодую підстрибуючи :mrgreen:

Залишилось, лише вивести в кеш ;)

А отак, на хвилинку, що Ви робите тут на форумі, заробляючи "на лЄгкЄ" 17куїв/рік? :D
Чи просто, це так вперше пощастило?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:18

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Долярчик
Свідоцтво про народження теж треба? :) щоб було видно що я дійсно народився?
Зображення

... аплодував стоячи, то тепер аплодую підстрибуючи :mrgreen:

Залишилось, лише вивести в кеш ;)

А отак, на хвилинку, що Ви робите тут на форумі, заробляючи "на лЄгкЄ" 17куїв/рік? :D
Чи просто, це так вперше пощастило?

Якщо продав то і вивів зразу - який сенс щось продати щоб гроші не забрати в покупця? :) але щоб отак - майже в 10 раз то вперше
Тут ніби фінансовий форум і гілка про нерухомість. Заробляю більше ніж тих 17к, і диверсифікація наше все. Якщо прибуток був би менший то на форумі точно б не сидів - бо що тут робити без грошей на квартиру чи інвестиції кудись? Я пропонував весною вам трохи закупитись теж, нехай полежить. Як на мене це єдине місце де з малими сумами можна щось заробити. Все інше - від 40-50тис
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:03

  andriybv2020 написав:Ethereum

перестаньте ви троlити долярчика. Хлопака наївно вірить в "драйвер" української економіри - ринок нерухомісті. Але як на мою думку український ринок нерухомості він приречений так як напряму залежить від внутрішньої економічної ситуації в Україні. Так на ньому ще можна заробляти - але це мізер в порівнянні з тим же спекулятивним капіталом на зовнішньому ринку.
І от тут ми плавно підходимо до теми спекулятивного капіталу, а це банальний трейдинг - криптовалюта, фондовий ринок, валютні біржі and etc.
Хоча я особисто важаю ніколи не потрібно забувати за диверсифікацію активів.
Бажаю всім приумножити свої капітали в цьому новому році :wink: Чим більше заможніх українців буде в країні тим менше му*** буде при владі.


Ви правильно написали -чим більше... Але проблема що такі м...і привели його до влади. А доносчити і спамери,яким безумовно є наш герой з Леванджівки - мають іти в забуття.
Добре не буду,але тоді коли перестане бути стукачом і видаляти повідомлення.
Інакше завжди буду ставити на місце рагулів.
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
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