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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:42

  Sollentuna 80 написав:Банківські проводки великих сум наприклад.Походження коштів.

Власне тому і в темпі на послєдніє купляв, далі гірше, доїти нарід будуть по повній. Уже по Соті мені банк волину про фінмон почав задвигати, вперше
Орендодавець
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:03

Як думаєте варто до липня встигнути ?
Sollentuna 80
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:07

  Sollentuna 80 написав:Як думаєте варто до липня встигнути ?

Уже встиг, описав вище, купив 3 об'єкти, так сказати "під зав'язку"
Орендодавець
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:26

  Орендодавець написав:
  Bolt написав:
  Львівський БатяР написав:Я так розумію, що мова йде про ЖК Авалон 2day на Стрийській 202


На ОЛХ з 24 березня висить однуха за 9к. Пока не видно щоб рвали
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/persha-z ... KRNWb.html

В мене трьоха на Сихові за 9 висить тиждень.Глухо як в танку.


Тут автор стверддує, що в нього з рук вирвали 37кв за 9к (за три дні) і просили добавку...
З іншого боку на ОЛХ 50кв на першіпершійй здачі висить вже 4ри дні за 9к. От і побачимо...

І ще порада - дайте оголошення в максимальну кількість площадок, не тільки на ОЛХ, ІТ шники по іншому шукають[/quote]
В мене ІТшник гараж орендує, казав , що в них своя група в Вайбері є по нерухомості.Звісно, що хрущі по 5кг там не пропонують, а ,,Місто трав “по 12кг за однуху там є.
Колись в Куєві зацькували одного ІТ шника, який не стільки займався програмуванням, як підшукував цікаві пропозиції по оренді , а потім здавав їх дорожче колегам по роботі.
Bolt
 
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  #<1 ... 664665666667
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