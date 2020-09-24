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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 668669670671>
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:06

Потрібно порівнювати порівнювальне!

  roberto dark написав:Так то воно так, але трьоха в старому фонді, а якщо ще в ЯКІСНОМУ ПОЛЬСЬКОМУ ЧИ АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ і в НАБАГАТО КРАЩІЙ ЛОКАЦІЇ,

А давайте без "якщо"?!
Тут "засвітили" КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД - трьоха в панельці на Сихові, за Шуваром(а я ще й підозрюю, що в глибині - біля лісу, а не біля цивілізації/ринку)
То який там Польський/Австрійський люкс? :lol:
Давайте порівнювати порівнювальне! :mrgreen:

Якщо вже вчепились Левандівки - то вже влітку, мають здати першу чергу - нехай затримають до осені + час на ремонти - то "перші ластівки" вже мають взимку виставлятись під оренду!
Тож, не полінуйтеся тоді і знайдіть в сусідніх будинках/старому фонді ціни на оренду трьох-кімнатних і буде вам щастя! :wink:

п.с.
І ще про "спадщину"...
І чим тут хвалитись?
Що халява впала від дідуся/бабусі?
Чи вмінням за 10р. купити 53м2 + зробити ремонт і ще докупити 27м2?! І то ще жінку і двох дітей треба годувати/одягати! :wink:

Тьфу.... халявщики :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:22

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Так то воно так, але трьоха в старому фонді, а якщо ще в ЯКІСНОМУ ПОЛЬСЬКОМУ ЧИ АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ і в НАБАГАТО КРАЩІЙ ЛОКАЦІЇ,

А давайте без "якщо"?!
Тут "засвітили" КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД - трьоха в панельці на Сихові, за Шуваром(а я ще й підозрюю, що в глибині - біля лісу, а не біля цивілізації/ринку)
То який там Польський/Австрійський люкс? :lol:
Давайте порівнювати порівнювальне! :mrgreen:

Якщо вже вчепились Левандівки - то вже влітку, мають здати першу чергу - нехай затримають до осені + час на ремонти - то "перші ластівки" вже мають взимку виставлятись під оренду!
Тож, не полінуйтеся тоді і знайдіть в сусідніх будинках/старому фонді ціни на оренду трьох-кімнатних і буде вам щастя! :wink:

п.с.
І ще про "спадщину"...
І чим тут хвалитись?
Що халява впала від дідуся/бабусі?
Чи вмінням за 10р. купити 53м2 + зробити ремонт і ще докупити 27м2?! І то ще жінку і двох дітей треба годувати/одягати! :wink:

Тьфу.... халявщики :mrgreen:

Я вважаю, що отримати у спадщину набагато достойніше, чесніше і по праву чим вкрасти, замутити на схемах, отримати хабаря і навіть чим спекулювати обдурюючи тих хто меньш хитріший ніж ти сам. Але для більш глибокого розуміння подібних філософських поглядів, треба мати певний рівень культури, освіти та виховання, що у долярчиків зустрічається не часто, бо як для особистості народженої в явній нужді, основним мірилом щастя і УСПІХУ для таких як правило являється лише одне - ДУЖЕ БАГАТО ГРОШЕЙ. Ось і думайТЕ!
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:40

  Львівський БатяР написав:
П.С Я Вам вже казав, раз вже влізли в ринок то потрудіться його аналізувати і вивчати, а не орієнтуватись на окремі випадки, хочаб зареєструйтесь в групах в ФБ і відстежуйте його таким чином. Вчіться думати своєю головою!

П.П.С. Щось Я бачу чим більше ви відосіків дивитесь тим більше від реальності відриваєтесь. Якісь Ваші пости стали відірвані від життя і близькі до казки.
Памятаєте? Колись в народі ходило

А Тичина пише вірші
Та все гірші,
та все гірші
......


та залиште цей не_успіх в спокої, не робіть собі нерви :) нехай і далі літає в рожевих хмарах. чим довше і вище політає, тим болючішим буде приземлення, коли стикнеться з реальністю. але то вже його власні проблеми будуть... не хочеш ж бо чути що люди радять. ну що ж, вперед... він чомусь думає що його задуп'я лєванди комусь буде потрібне. комусь таки буде, але явно не тим хто з грошима. їм там робити нічого, вони інші місця собі оберуть, значно кращі, а не якийсь смарт з виглядом на 5й парк з смердючим колектором в придачу.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:55

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Так то воно так, але трьоха в старому фонді, а якщо ще в ЯКІСНОМУ ПОЛЬСЬКОМУ ЧИ АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ і в НАБАГАТО КРАЩІЙ ЛОКАЦІЇ,

А давайте без "якщо"?!
Тут "засвітили" КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД - трьоха в панельці на Сихові, за Шуваром(а я ще й підозрюю, що в глибині - біля лісу, а не біля цивілізації/ринку)
То який там Польський/Австрійський люкс? :lol:
Давайте порівнювати порівнювальне! :mrgreen:

Якщо вже вчепились Левандівки - то вже влітку, мають здати першу чергу - нехай затримають до осені + час на ремонти - то "перші ластівки" вже мають взимку виставлятись під оренду!
Тож, не полінуйтеся тоді і знайдіть в сусідніх будинках/старому фонді ціни на оренду трьох-кімнатних і буде вам щастя! :wink:

п.с.
І ще про "спадщину"...
І чим тут хвалитись?
Що халява впала від дідуся/бабусі?
Чи вмінням за 10р. купити 53м2 + зробити ремонт і ще докупити 27м2?! І то ще жінку і двох дітей треба годувати/одягати! :wink:

Тьфу.... халявщики :mrgreen:

Це смарт у вас під лісом, а від трьохи до старого Шувару меньше ста метрів.До трамвая метрів двісті.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Орендодавець написав:частину з Епіцентру - але якщо палить там брати - розбийте на декілька чеків щоб не було більше 50+ і не в один день - з 1000000000 транзакцій котрі йдуть в день Вас шукати точно не будуть

Тобто, магічна цифра 50Кгрн - таки справді працює? )) Бажано її не перетинати в один день - але ніхто толком не знає "чому?" ))
  Орендодавець написав:Тут тема в кредитці - є кешбек, є підльговий період, є розстрочка, є скидка по їх картці, я наприклад користувався карткою патріота там дуже часто 7% знижки + решта бонусів описаних вище - то ж грати собі мозок з лівими заходами на чорний нал за ради знижки в 1% як в результаті буде - це не має сенсу - тим більше кеш коштує гроші

Дякую, що підтвердили мої слова - що немає великого зиску носитись з готівкою по Епіку!
  roberto dark написав:то ж гребуть зараз усе

Тому і ціни ростуть на РН + майже всі(а може і всі) забудовники, сповільнити темпи будівництва - відповідно, менше пропозицій йде на ринок.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:27

За крок до перевороту думок!©

Дуже б хотів, щоб ВСІ пани, які заходять на цю гілку - прокоментували кожний мій допис, що нижче.
Чи ПРАВДУ, або "не зручні" дописи - важко прокоментувати, чи просто, навіть, важко погодитись з моєю ПРАВДОЮ? ;)
  Успіх написав:Та от, тільки люди починають роздуплятись, що ринок оренди перенасичився і думають - все, стоп! Досить! Треба зупинитись, або навіть, почати свої орендні квартири продавати... - краще вже на депо тримати без гемору такого...
А тут "чік-чік" і ставки ще порізали/поріжуть і люди такі - ааааа! Нема де прилаштувати котлетку?!
А, засунемо в бетон! :D

І так по колу :)

  Успіх написав:І ще, бачу, що деяке панство, не звертає на назву цієї гілки і розказує "де класно жити, а де погано".
Так ви не плутайте ПІД ОРЕНДУ і ДЛЯ СЕБЕ!
Скільки років ви будете відбивати свою прєлєсть, куплену па 1800$/м2, чи ще дорожче і + ремонт?!

От мені "Авалон Люкс" теж подобається, але це - "для себе", а купувати таке для оренди - не годиться!(100500 років відбивати треба) :)

  Успіх написав:А давайте без "якщо"?!
Тут "засвітили" КОНКРЕТНИЙ ПРИКЛАД - трьоха в панельці на Сихові, за Шуваром(а я ще й підозрюю, що в глибині - біля лісу, а не біля цивілізації/ринку)
То який там Польський/Австрійський люкс?
Давайте порівнювати порівнювальне!

Якщо вже вчепились Левандівки - то вже влітку, мають здати першу чергу - нехай затримають до осені + час на ремонти - то "перші ластівки" вже мають взимку виставлятись під оренду!
Тож, не полінуйтеся тоді і знайдіть в сусідніх будинках/старому фонді ціни на оренду трьох-кімнатних і буде вам щастя! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:46

Спиляй мушку

  Успіх написав:
Якщо вже вчепились Левандівки - то вже влітку, мають здати першу чергу - нехай затримають до осені + час на ремонти - то "перші ластівки" вже мають взимку виставлятись під оренду!

Еее, здача кавалірки в реконструйованому приватному будинку під багатоквартирний затягнулася в одному випадку на 3 місяці, в другому на 9 місіців, в третьому на 6.
Ремонт кавалірки півроку замість запланованих 2х місяців.

Добав карантини всякі.

Чорні лєблRді не всчот.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:49

по квадрату

  Успіх написав: Нема де прилаштувати котлетку?!
А, засунемо в бетон! :D

І так по колу :)

2008
2014
2022
і так по квадрату
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Отже серйозна дискусія у нас тут розпочинається з ОРЕНДОДАВЦЕМ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ = Долярчик = Успіх?
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:07

  Успіх написав:Але, коли це настане, то і банки будуть давати 3-5% в гривні на депо і здача в оренду заграє новими барвами! :lol:

гагага
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