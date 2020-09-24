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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:23

  flyman написав:
  roberto dark написав:Отже серйозна дискусія у нас тут розпочинається з ОРЕНДОДАВЦЕМ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ = Долярчик = Успіх?

У долярчика рівень дискусії на порядок нижче ніж у орендодавця))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:28

  roberto dark написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:Отже серйозна дискусія у нас тут розпочинається з ОРЕНДОДАВЦЕМ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ = Долярчик = Успіх?

У долярчика рівень дискусії на порядок нижче ніж у орендодавця))

по емоційності і ейфорії вони однакові
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

По єйфорії 100% згоден))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:49

Я спочатку подумав, що то чергова облікова Акурта 😉
Bolt
 
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