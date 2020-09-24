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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:23
flyman написав: roberto dark написав:
Отже серйозна дискусія у нас тут розпочинається з ОРЕНДОДАВЦЕМ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ = Долярчик = Успіх?
У долярчика рівень дискусії на порядок нижче ніж у орендодавця))
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:28
roberto dark написав: flyman написав: roberto dark написав:
Отже серйозна дискусія у нас тут розпочинається з ОРЕНДОДАВЦЕМ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ = Долярчик = Успіх?
У долярчика рівень дискусії на порядок нижче ніж у орендодавця))
по емоційності і ейфорії вони однакові
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:29
По єйфорії 100% згоден))
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:49
Я спочатку подумав, що то чергова облікова Акурта 😉
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Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
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