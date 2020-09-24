RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:53

  Орендодавець написав:
  roberto dark написав:Я вважаю, що отримати у спадщину набагато достойніше, чесніше і по праву чим вкрасти, замутити на схемах, отримати хабаря і навіть чим спекулювати обдурюючи тих хто меньш хитріший ніж ти сам

Соррі читаю повідомлення поступово та відписую також поступово - тільки відписав про совкову класову нєтєрпімость до "кулаков" - а тут такий шикарний опус - ну чисто по завєтам Енгельса і Маркса - капіталізм зло, "Всьо отнять и поделить" "каждому по потрєбностям, от каждого по возможжностям"
  roberto dark написав:більш глибокого розуміння подібних філософських поглядів, треба мати певний рівень культури, освіти та виховання

Во пассаж - три класа цервно-пріходской школи - цього було достатньо щоб ту квартиру яку бабка/дідко віджати в "неокультерених" "неофілософчегних" львів'ян в 39-41 роках, щоб потів в 2021 залишити в спадок внучкам які привикли жити в наркомовських будинках та отримувати пайок за дєда/тата зрадника України.

Ви випадково не родова жертва тих історичих подій 39-41 років із глибоким посттравматичним синдромом по причині віджатого житла у діда?)) Якось дуже боляче сприйняли таку звичайну для львів'ян інформацію. І взагалі ви так не переживайте шановний та не беріть близко до сердця ( ЕМОЦЇЇ У ВАС ЗАШКАЛЮЮТЬ ЯК ВЖЕ ВЛУЧНО ЗАПРИМІТИВ ОДИН ІЗ ФОРУМЧАН). Тут тільки форум про нерухомість, а не про капіталізм, історію Львова чи світову економіку. А про аналіз американського доллара, як найважливішого барометру світових фінансових ринків, і його перспективи та оцінки в ціноутворенні світового валютного ринку, я би вам прочитав базову лекцію як для першокурсника. І навіть про теорію прибутковості активів для долярчика, але маю більш важливіші та ПРИЄМНІШІ ПЛАНИ сьогодні на вечір, так що вибачайте.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 02 кві, 2021 01:47, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark
 
Повідомлень: 87
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:57

  Bolt написав:Я спочатку подумав, що то чергова облікова Акурта 😉

ТАКИ ВІН СТАРИЙ ПРОЙДОХА))
roberto dark
 
Повідомлень: 87
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Орендодавець написав:Все повинно бути гармонійно, спокійно та по плану - мені підхід Долярчик подобається бо він планує - витрати, доходи, час та момент коли треба і що треба робити. і робить те, що може з тої кількості фінансів які має, мав би він на Авалон Люкс по 1800, впевнений, що взяв би щось попростіше по 900 і не смарт і не в Левандівці. Але як то кажуть - маємо - те що маємо

Золоті слова! :D
Як у воду дивитесь!
Звісно, якщо б мав на Авалон Люкс, то.... взяв би, наприклад, біля себе/біля ТРСК Спартака, па 800-900 в Грінвіль Парку, чи в Авалон Флексі : D

А Авалон Люкс - то мені просто "зайшов" його вигляд і те, що зелені багато навколо!(так в ютубі ролик про нього бачив - а сам біля нього не був)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 18.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45

  Bolt написав:Я спочатку подумав, що то чергова облікова Акурта 😉

з першого тексту +нув щоб спостерігати
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 03.12.14
Подякував: 983 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:22

Ехххххх, все приходиться робити самому)))

  Успіх написав:Там може хтось буває на Левандівці, то хоч клацніть Долярчикову інвестицію і викладіть тут :)
Може там вже все заморожено і поросло бур'яном? :)

Ну що, ніхто не хотів сфоткати НАЙКРАЩИЙ ЖК на Левандівці?
Може там все заморожено, чи взагалі, все розгорнуто бульдозером?! :mrgreen:

І я казав, що до літа туди заїжджати не буду - а тепер, навіть не знаю, чи взагалі, треба туди пертися, якщо ВСЕ Є В ІНТЕРНЕТІ! :)
Тож, фотки з сайту забудовника, станом на березень!
(а всі ж пам'ятають мої фото за грудень, де був зведений ТІЛЬКИ не то паркінг, не то перший поверх)

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Як бачимо - твердо будують 1 поверх в місяць!
І це - нормально! Так як вже рік, як всі забудовники сповільнити темпи будівництва.

Пам'ятаю, як Авалон гнав мій будинок(а вони, навіть, в неділю працювали) - то зводили 1,5-2пов в місяць - але це тоді був бум будівництва і всі гннали наввипередки :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 18.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 670671672673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1015, 1016, 1017
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10167 1334185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 10:37
Мизантрóп
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 165, 166, 167
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1664 232393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 15:03
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 23978
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (974)
02.04.2021 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.