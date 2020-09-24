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roberto dark написав:Я вважаю, що отримати у спадщину набагато достойніше, чесніше і по праву чим вкрасти, замутити на схемах, отримати хабаря і навіть чим спекулювати обдурюючи тих хто меньш хитріший ніж ти сам
Соррі читаю повідомлення поступово та відписую також поступово - тільки відписав про совкову класову нєтєрпімость до "кулаков" - а тут такий шикарний опус - ну чисто по завєтам Енгельса і Маркса - капіталізм зло, "Всьо отнять и поделить" "каждому по потрєбностям, от каждого по возможжностям"
roberto dark написав:більш глибокого розуміння подібних філософських поглядів, треба мати певний рівень культури, освіти та виховання
Во пассаж - три класа цервно-пріходской школи - цього було достатньо щоб ту квартиру яку бабка/дідко віджати в "неокультерених" "неофілософчегних" львів'ян в 39-41 роках, щоб потів в 2021 залишити в спадок внучкам які привикли жити в наркомовських будинках та отримувати пайок за дєда/тата зрадника України.
Ви випадково не родова жертва тих історичих подій 39-41 років із глибоким посттравматичним синдромом по причині віджатого житла у діда?)) Якось дуже боляче сприйняли таку звичайну для львів'ян інформацію. І взагалі ви так не переживайте шановний та не беріть близко до сердця ( ЕМОЦЇЇ У ВАС ЗАШКАЛЮЮТЬ ЯК ВЖЕ ВЛУЧНО ЗАПРИМІТИВ ОДИН ІЗ ФОРУМЧАН). Тут тільки форум про нерухомість, а не про капіталізм, історію Львова чи світову економіку. А про аналіз американського доллара, як найважливішого барометру світових фінансових ринків, і його перспективи та оцінки в ціноутворенні світового валютного ринку, я би вам прочитав базову лекцію як для першокурсника. І навіть про теорію прибутковості активів для долярчика, але маю більш важливіші та ПРИЄМНІШІ ПЛАНИ сьогодні на вечір, так що вибачайте.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 02 кві, 2021 01:47, всього редагувалось 3 разів.
Орендодавець написав:Все повинно бути гармонійно, спокійно та по плану - мені підхід Долярчик подобається бо він планує - витрати, доходи, час та момент коли треба і що треба робити. і робить те, що може з тої кількості фінансів які має, мав би він на Авалон Люкс по 1800, впевнений, що взяв би щось попростіше по 900 і не смарт і не в Левандівці. Але як то кажуть - маємо - те що маємо
Золоті слова! Як у воду дивитесь! Звісно, якщо б мав на Авалон Люкс, то.... взяв би, наприклад, біля себе/біля ТРСК Спартака, па 800-900 в Грінвіль Парку, чи в Авалон Флексі : D
А Авалон Люкс - то мені просто "зайшов" його вигляд і те, що зелені багато навколо!(так в ютубі ролик про нього бачив - а сам біля нього не був)
Успіх написав:Там може хтось буває на Левандівці, то хоч клацніть Долярчикову інвестицію і викладіть тут Може там вже все заморожено і поросло бур'яном?
Ну що, ніхто не хотів сфоткати НАЙКРАЩИЙ ЖК на Левандівці? Може там все заморожено, чи взагалі, все розгорнуто бульдозером?!
І я казав, що до літа туди заїжджати не буду - а тепер, навіть не знаю, чи взагалі, треба туди пертися, якщо ВСЕ Є В ІНТЕРНЕТІ! Тож, фотки з сайту забудовника, станом на березень! (а всі ж пам'ятають мої фото за грудень, де був зведений ТІЛЬКИ не то паркінг, не то перший поверх)
Як бачимо - твердо будують 1 поверх в місяць! І це - нормально! Так як вже рік, як всі забудовники сповільнити темпи будівництва.
Пам'ятаю, як Авалон гнав мій будинок(а вони, навіть, в неділю працювали) - то зводили 1,5-2пов в місяць - але це тоді був бум будівництва і всі гннали наввипередки